遭疑確診死亡數兜不攏　陳時中：無蓋牌「不是我說不要死就不死」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

台北市議員鍾小平爆料，指揮中心公布的確診死亡數與雙北有落差，質疑指揮官陳時中蓋牌，不過台北市殯葬管理處表示，是因衛生局與殯葬處統計方式不同的關係。而陳時中今日針對此事做出回應，殯葬處對死亡的定義由地方自行處理，但指揮中心對確診死亡的判定有一定程序，「不是任何人，像我說他不要死就不要死，少報幾個就少報。」

陳時中今日提出死亡數字兜不攏的蓋牌爭議，他解釋，殯葬處對死亡的定義由他們自行規定辦理，指揮中心的部分則是多組人馬共同判定，有一定程序，「不是任何人，像我說他不要死就不要死，少報幾個就少報，是一串程序，所以不會有蓋牌問題，我們認定、判定都是非常嚴謹來做。」

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陳時中接著說明，相較其他國家，台灣對新冠死亡的判定算是比較寬鬆，「縱使不是第一個死亡，診斷原因也會列到裡面去，時間也拉得比較長，任何可以牽上關係的都可以算到裡面，除非有非常明確的理由才會排除。」他強調，這都是多組人馬在做的事情，不是一個人就能決定，「這事情我要鄭重聲明一下。」

鍾小平指出，指揮中心5月1日至5月16日統計確診死亡數達232例，但調資料卻發現，雙北確診死亡火化數達347例，質疑陳時中蓋牌。對此，台北市殯葬管理處長陳冠伶回應，衛生局與殯葬處統計方式不同，不論死因為何，包括車禍、自殺等，只要有快篩或PCR陽的亡者，都列入確診亡者名單。