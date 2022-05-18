好消息！10月大「重症女童」移除呼吸器　解隔用高流氧治療

記者嚴云岑／台北報導

根據中央流行疫情指揮中心統計，目前兒童重症未滿10歲者有6人，其中2人不幸死亡。餘下4人中，有一名為5/2公佈過的10個月大女童，經過治療後5/11拔管移除呼吸器，5/13解隔，目前在醫院一般病房使用高流量氧氣鼻管治療，為疫情以來難得的好消息。

羅一鈞表示，6名未滿10歲兒童重症個案年齡介於8個月至8歲，其中2名死亡個案都是併發腦炎，後續有敗血性休克或器官衰竭，其餘4人則都在醫院治療中。

羅一鈞特別提到，先前公布過的10個月女童，是因為呼吸窘迫住加護病房使用呼吸器使用瑞德西韋，在5月中拔管移除呼吸器也符合解隔條件，目前使用高流量氧氣鼻管治療，「病況比先前好轉許多」，其他3位仍在醫院治療中。

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指揮中心今日公布增41例死亡，平史上新高。另183例增中重症，其中重症30例、中症153例。今日死亡個案中，先前公布過的基隆2歲童也列入。另有一名有甲狀腺疾病的50多歲女性，雖打過3劑疫苗，確診後依然因新冠肺炎併發心肺衰竭過世。

▲▼5/18新增中重症死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）

▼5/18新增41例死亡個案以及病例分析。（圖／指揮中心提供）

