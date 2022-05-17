護理師「快篩會醫療崩盤」忍著　陳時中1句話讓工會氣炸：講幹話

記者鄒鎮宇／綜合報導

有護理師透過網路求援表示，第一線的醫護都不敢快篩，「篩了只會讓醫療崩盤」。對此，中央疫情指揮官陳時中17日針對此事回應，「沒有快篩就沒有確診」，讓台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳不滿，直呼「政府不要再講幹話！」

陳玉鳳16日PO出一名護理師的求救私訊，該名護理師表示，這波疫情是她執業以來看過最慘的，醫院在一個星期內，就有200多名病人被感染，醫護人員也全被感染，「雖然大家生病（但）還是來上班，確診護士（護理師）照顧陽性病人」。

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▲醫護人員都不敢快篩。（圖／翻攝陳玉鳳臉書）



該名護理師表示，若醫護人員因確診而居家隔離，等於人力大減，因此院方開出條件，徵求確診的護理師將居家隔離的地點寫在醫院，就可以加薪，這才募集到最基本的人力，「政府隔離7天的政策是美意，但整個醫療大亂，後續備案也沒有，難怪很多醫院護理人員不快篩了，篩了只會讓醫療崩盤」。

對此，陳時中17日在記者會上被問及此事時表示，「是不是有護理人員不願意篩，出現確診者照顧確診者的情況？沒有篩的講法是不是正確，這沒有證實，沒有篩就沒有所謂的確診，所以不會有這樣的情形。」

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



醫療應變組副組長羅一鈞補充說明，5月初調查時，共計有51名護理人員於4月1日至5月4日確診後被召回照顧病患，主要都是長照機構的護理師或照服員，後續將研議相關的獎勵津貼補助辦法，會回溯到4月1日生效，醫院部分會再請各區管中心進行了解。

針對陳時中部長的回應，陳玉鳳怒開直播回嗆，強調是醫院擔心快篩後確診，會導致醫療人力不足，才叫護理人員不要快篩，而不是護理人員不快篩，「不要因為意見不一樣，自己想像的事實和實際現實不一樣，就一直要別人配合你們認定的事實」，「醫療崩潰中是事實，政府愧對醫護人員，尤其是護理人員」；此外，政府到底有沒有處理護理人員人力不足的問題，數字會說話，「護理人員執業率111/1月59.7%到111/5月為59.1%，護理人員不斷流失中。」

她說，「我真的覺得政府不要再講幹話，為什麼要講幹話？講幹話的目的是為什麼？」她指出，有些護理人員沒有快篩，機構還會叫他們自己去買，且快篩後確診想休息，還會受到同事的柔情攻擊被叫去上班，「大家都快撐不住了，才會發文求救」。

陳玉鳳表示，她發文之後遭受很多人攻擊，她直言要跟這些網友還有陳時中當面辯論，因為目前醫護人員的困境就是如此，「陳部長，你可以下來跟我辯論啊」，「請你們政府不要再道德勒索我們」，「喊著國家需要你，但醫護需要國家時，你們又在哪？指揮中心陳時中每天都在講幹話，跟幹話王一樣」。

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