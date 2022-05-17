南寶樹脂供貨商有內鬼　業務員「轉手交易」海削298萬

▲公利洋行王姓前業務員涉嫌內神通外鬼，轉賣公司產品，3名共犯總獲利298萬元。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

世界前三大鞋用膠供應商南寶樹脂(4766)，2016年到2018年間，有幾次想向供貨商公利洋行購買塗料商品不成，卻另外有其他沒見過的業者來兜售相同塗料，直到最後，公立洋行從1名離職的王姓業務員電腦中，發現原來王男找外人低價買走塗料，再轉賣賺差價，總計王男以及鄭姓主管等3人靠3次交易，海撈298萬元，台北地檢署17日依背信罪起訴。

檢警調查，王姓男子在公利洋行任職期間，知道南寶樹脂有意大量收購B-66通用樹脂，採購牌價高達每公斤200多元，王姓業務覺得有利可圖，找柯姓友人在外面另開新公司，低價向公利洋行買到B-66後，再轉賣給南寶等公司。

▲刑事局查扣到的王男等人聯繫手機、帳戶金流等證物。（資料照／記者張君豪翻攝）

全案直到王姓業務離職後，繳回公務用筆電，公利洋行才從中發現可疑的估價單等資料，驚覺竟然養老鼠咬布袋，檢警調查發現，王男在接到南寶訂單需求後，會假裝沒有現貨，或者提高報價等方式，讓南寶打退堂鼓，柯姓友人的新公司才有可趁之機，依照王男透露地商品數量，低價採購後轉賣獲利。

而且除了王男之外，公利洋行鄭姓前主管也曾收到王男電郵詢問賣料給新公司的報價調整，甚至在其中1次採購獲利分贓表中，同時可看到王男、鄭男的名字，檢察官因此依背信罪嫌，將王、鄭以及柯姓3名男子一併提起公訴。