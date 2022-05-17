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社會 社會焦點 保障人權

新北捷運驚爆積欠加班費近半年　員工無奈：只能靠本薪過生活

▲▼淡海輕軌藍海線,大眾運輸工具,軌道運輸,觀光,旅遊,新北捷運,通勤,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲▼新北捷運公司積欠員工加班費近半年。（圖／記者李毓康攝）

記者戴上容／新北報導

新北捷運公司遭爆積欠員工近半年加班費、過年津貼等，新北市議員鄭宇恩收到眾多投訴指出，新北捷運公司積欠近半年加班費等津貼，員工們辛苦加班，卻沒領到加班費，只能靠本薪度日，另因勞資雙方合約並不對等，員工還擔憂投訴恐被公司要求賠償；對此，新北捷運公司回應，是行政流程的過渡期，現正調整中，預計下半年可正常發放。

新北大眾捷運股份有限公司由新北市政府獨資成立。2018年1月26日，新北捷運公司設立登記完成，由新北市副市長李四川兼任董事長及總經理，同年3月1日，新北捷運公司董事會通過，改派前交通部部長陳建宇擔任董事長，新北市政府交通局主任秘書吳國濟擔任總經理。

▲▼ 新北市議員鄭宇恩接收新北捷運公司員工陳情 。（圖／新北市議員鄭宇恩服務處提供）

▲▼新北市議員鄭宇恩接獲投訴，新北捷運公司積欠員工近半年加班費、津貼等。（圖／鄭宇恩服務處提供）

自今年起，有多位新北捷員工向新北市議員鄭宇恩反映，公司表示因人力吃緊，拜託基層員工加班，每月加班時數高達40小時，但自今年1月起未發放津貼，包含：過年津貼、加班費、夜班津貼等，向主管反映也無用，5個月時間員工僅靠本薪過活，員工無奈表示，「很無言又令人生氣」。

新北市議員鄭宇恩指出，新北捷運公司差勤系統拖了將近半年還沒辦法解決，犧牲員工權益，更突顯公司治理不佳，恐影響整體營運安全。另，依據新北捷運公司的勞動契約，整體都對雇主新北捷較為有利，員工一旦被發現投訴，不僅會丟了工作，更需要負擔高額賠償金。

鄭說，新北捷單方訂定的勞動契約，無論是在「最低服務年限」和「可長達9個月的試用期等等規定，依《勞動基準法》來看都是很有疑慮的，如此惡劣的勞動環境，市府、捷運公司都該檢討。

▲▼淡海輕軌藍海線,大眾運輸工具,軌道運輸,觀光,旅遊,新北捷運,通勤,交通,淡水,淡海新市鎮。（圖／記者李毓康攝）

新北捷運公司回應，公司人力部份是依業務需求做合理配置，且部份同仁採輪班制，近期加班增加原因，是因疫情升溫，部份同仁因疫情居家隔離或無法出勤，導致代班出勤所致。

員工加班而產生各項費用、津貼，均需程序核計以臻正確，加班部份，提供員工核發加班費或選擇休假選項，需作業時間才能發給，目前是淡海輕軌公司移交給新北捷運公司交接的過渡期，現正調整行政流程中，預計下半年可正常發放。
 

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