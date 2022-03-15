　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

李善植／洩了機密失了商機　企業不能說的秘密

▲▼公司，企業，老闆，經理人。（圖／視覺中國）

▲各式公司行號或大小工廠等，都有其獨特且必須受到保護的營業秘密。（圖／視覺中國）

國際記憶體大廠美光公司控告國內晶圓代工大廠聯電公司竊取營業秘密案件，日前一審法院宣判，營業秘密的議題再次躍上媒體版面。不過，你可千萬不要以為只有大型企業有保護營業秘密的需求，事實上，小店家也有需要特別保護的營業秘密。

《營業秘密法》第2條規定，本法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊。舉凡牽涉技術之產品製程、加工步驟、調製配方；或涉及商業營運上的行銷策略、定價資訊都屬營業秘密的一環。

以我國法律對於營業秘密的規範，只要符合三大要素：「秘密性」、「價值性」、「合理保護措施」，就可主張是營業秘密而獲得保護。簡單的說，就是該類資訊一般同業都不知悉，且有經濟價值，業主並採取防護措施當成秘密加以保護。就大多數的公司行號而言，如果所擁有的寶貴資訊是獨特的生財秘方，原則上就具備「秘密性」及「價值性」，接下來，只要再採取「合理保護措施」防止資訊外洩，就符合營業秘密的要件。

無論是牛肉麵的湯頭配方、精密機械的設計圖，甚至客戶的喜好資料等等，都可能是營業秘密的範疇。也就是說，各式公司行號或大小工廠等，都可能有其獨特的營業秘密。

所謂的「秘密」，就是別人都不知道的才叫秘密，秘密一旦外洩，就沒價值了。諷刺的是，營業秘密雖說是一個公司的核心競爭力，但實務上真正懂得保護營業秘密的人，卻少之又少。

保護營業秘密的方法不外兩種，一種是物的方法，也就是針對秘密本身的保護，例如，以特殊方式將秘密藏在常人接觸不到的地方；另一種是人的方法，也就是限制知悉秘密者的傳播，例如，以競業禁止條款要求員工離職後，不得前往同性質或有競爭關係之其他公司上班。然而，不管是甚麼方法，一定要再確認是否能真正發揮保護的功能。以競業禁止條款來說，很多公司雖對員工綁定競業禁止條款，但往往未給予員工離職後的合理補償，導致該競業禁止條款違反《勞基法》第9條之1規定而無效。

在這個資訊爆炸的世代，想要維持競爭優勢，不僅是要技術領先，更要想辦法保護領先技術的營業秘密才能搶占商機！（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁

好文推薦

李善植／超過30元就賄選　二十年前的查賄標準還準嗎

李善植／網購標錯價該認賠出貨嗎

李善植／善用調解合法延長告訴期間

▲▼李善植●李善植，臺中市政府法制局長，台灣司法人權進步協會榮譽會員，曾任檢察官、法官。以上言論不代表本公司立場

►手刀衝！清境小木屋住宿激殺2.2折

ET快訊
某科技公司員工控霸凌！忍2年「頂樓開直播」哭喊：一直強逼我
幕後／4月兵役評估「延長9至12個月」！　訓練更精實
快訊／高雄又停電了！　2000戶受影響
快訊／又停電！中和2127戶「摸黑39分鐘」
23歲辣模痛罵普丁！　一個月後「慘成箱屍」
蕾神、王力宏後天「開庭對決」！　視訊爭3子女
快訊／五分埔女店員「高病毒量」KTV歡唱　基市府急匡列9人
曾為蔡英文打造「羽絨戰袍」　知名紡織大廠烈焰狂燒
小S認「翻臉嗆大S」！　韓網友狂洗直播暴動
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

谷歌眼鏡第一款情色APP來了！　不到一天就被封鎖

保護國家關鍵技術　賴瑞隆盼新會期拼《國安法》修法三讀

政院拍板《國安法》增訂「經濟間諜罪」　違者可罰12年徒刑、1億罰金

國安法護關鍵技術！行政院修法　經濟間諜最重判12年併科1億罰金

陸企大撒幣「2億獵台晶片人才」　電子公司護航遭大規模搜索

科技業出售大陸事業股權擬推事前申請制　涉及技術須政府許可

李善植／洩了機密失了商機　企業不能說的秘密

湯文章／【將軍兩千多加菜金判四年半】貪污刑度合理嗎

新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

男子一口吞掉「燈泡棒棒糖」　崩潰卡2hrs！媽笑：食蟻獸？

林思宇蓋棉被練叫床聲！揪王子、江宏傑當「跑友」　莊凱勛嘆影視環境不夠強壯…拍戲有傷：以為叫敬業

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

曾見證大S具俊曄！黃子佼好奇：電話怎沒刪？　孟耿如怨愛女只像他「希望有第二胎」

李善植／洩了機密失了商機　企業不能說的秘密

湯文章／【將軍兩千多加菜金判四年半】貪污刑度合理嗎

蘇貞昌罵立委是猴子　蔣萬安斥：民主最壞示範

5寶媽爬上懸崖堅稱「我不會有事」　女兒拍完照慘墜18公尺高身亡

日本最難唸港口地址　眾人眼神死：15字繞口到讀不出來

英國防高層：俄軍可能10至14天後達極限　烏軍抵抗戰力將反超

千戶造鎮案領軍　高雄329檔期總銷近千億創5年新高

最後一家黃亞細肉骨茶熄燈了　新加坡三大品牌在台實體店剩松發

懶得跑行程　她激推「飯店旅行」試1次就愛上！釣出同好曝口袋名單

小S親解「大S退演藝圈真相」　曝媽媽爆氣轉折：她誇歐巴帥

衛報：俄羅斯已招募「4萬敘利亞民兵」　烏俄邊境訓練中

農地違章工廠納管大限將至　蘇貞昌：政府沒有要找麻煩

法律熱門新聞

李善植／企業不能說的營業秘密

湯文章／貪污罪的刑度合理嗎

5男關一起　牢房竟變炮房

私刑少年女法官再出包　竟談條件「交保」

蔡東利／把人踢出Line群組犯法嗎

給說法／放高利貸屬於重利罪嗎

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

陳雅譽／陽台加裝窗戶算違建嗎

給說法／沒發現撞車就不算肇逃嗎

告訴6月期限　法界：過了就GG

更生人阿凱　網路直播賣菜　

劉彥君／地上權住宅知多少

蔡正傑／酒測值未超標不算犯罪嗎

給說法／借車出事，車主要賠嗎

更多熱門

相關新聞

屏東員警賴小隊長收賄　判刑定讞

屏東員警賴小隊長收賄　判刑定讞

保安警察第二總隊屏東小隊丁姓警員，因與劉姓小隊長不睦，竟侵入公務機關電腦，竊取監視器影片側拍成光碟，交給妻子，並讓妻子試圖找媒體公開誹謗。不僅如此，丁員執勤時發生車禍，竟私下竄改車禍紀錄遭查獲。一二審均將他判刑2年4月與4月（得易科罰金）。案經上訴，最高法院15日駁回上訴定讞。

石明謹違法兼職　上訴仍遭駁回

石明謹違法兼職　上訴仍遭駁回

中一中師生互嗆　司法院挺老師可禁用手機

中一中師生互嗆　司法院挺老師可禁用手機

湯文章／貪污罪的刑度合理嗎

湯文章／貪污罪的刑度合理嗎

虐死男童　無照保母輕判定讞

虐死男童　無照保母輕判定讞

關鍵字：

法律司改人權李善植台灣司法人權進步協會台中市政府法制局長營業秘密美光聯電競業條款勞基法

讀者迴響

熱門新聞

人夫偷吃女外送員「2天要1次」　正宮抓狂

眾量級爆分手「首合體對外8字發聲」！

明起自備環保杯「到7-11、全家」免費喝飲料

曾國城親解「空姐妻帶男血拚真相」 無奈：司空見慣

春雷恐響降8℃！防強對流變天　全台有雨時間曝

快訊／亂爆料害慘4學生！　王浩宇道歉了

辣妹開房「蒙眼啪啪」　激戰一半捅脖

800萬All in金融股後辭職！1個月後現況曝

獨家／恭喜！林珈安白色情人節「宣布懷二胎」

馬斯克約普丁單挑！「賭注是烏克蘭」

他頭撞傷就醫沒事…隔天亡！醫嘆「急診陷阱」

快訊／長榮船又卡住了！　11萬噸級貨櫃輪擱淺美港口

「本土劇一哥」遇美福倉儲大火！

偶像劇女神秘戀男模1年

三寶不懂儀錶板上的水母燈號？

更多

最夯影音

更多
新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用

新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用
麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面