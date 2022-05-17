亞洲首例！台灣男法官「同性結婚」　相關單位不願說明

▲婚姻平權運動歷經祁家威41年奔走，成功與台北市政府針對同性婚姻保障議題聲請大法官解釋，2017年獲宣告同婚應受《憲法》保障。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2019年5月24日《司法院釋字第748號解釋施行法》（簡稱《同婚專法》）正式實施，台灣成為亞洲第一個同性結婚合法化的國家。專法施行即將屆滿3週年，累計已有7,757對同性婚姻登記，司法圈也傳出喜訊，有2對同婚伴侶結成連理，一位男法官與男友走向紅毯，正式登記為配偶，成為司法官第一對同性婚姻，也是亞洲首例，另一對則是法院女書記官登記結婚。由於這2對司法圈的同婚均未公開，同事知悉後便未打擾，私下卻祝福無限。

依據內政部的統計，至今年3月止，共有7,757對同婚，其中有2對同婚者任職法院，第一對是某法院的男法官，位同婚的男法官曾審理許多重大案件，由於結婚並未公開，同事知悉後大多默默給予祝福，並表示早已知道男法官的性向，對他結婚也都樂觀其成。

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另一對司法界的同婚配偶則是 2名女性書記官，2人任職於不同法院，交往多年後，不久前也正式登記為配偶。2人結婚時，找了幾位要好的友人參加婚禮，所以有比較多的同事知道她們的喜事。由於性傾向屬於特種個人資料，受《個資法》保護，相關單位除給予祝福外，均不願對這2件喜訊加以說明。

▲《同婚專法》實施即將滿3週年，已有7,757對同性別者結婚。圖為2019年同婚上路首日20對新人登記結婚。（資料照片）



雖然《同婚專法》保障同性配偶的永久生活權利，但關於收養子女的規定卻與《民法》的異性婚姻大不同。異性婚姻者若無子女，可以共同收養沒有血緣的第3方子女；但目前同性配偶僅可以收養另一方的親生子女，如果同性婚姻的2個人都沒有親生子女，而要共同去收養沒有血缘的第3方子女，雖曾有法官裁准，但在現行法律中仍不被允許，只能單方單獨收養，引發不少爭議。民進黨立委范雲、國民黨立委鄭麗文、無黨籍立委林昶佐等人認為現行法規不合理，因此提案修法。

▲司法界傳出喜訊，繼男法官完成同婚後，2位同為女書記官的伴侶也登記結婚成配偶。

目前，朝野立委已分別針對《同婚專法》第20條關於收養的規定提出修正草案，擬將相關規定修改成與異性配偶一致，上週四在立法院司法及法制委員會初審通過，以范雲之版本：「雙方當事人共同收養子女或一方收養他方之子女時，准用《民法》關於收養之規定。」





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