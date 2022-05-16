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台中35歲男未打疫苗「確診當天亡」！今年累計9死　市府喊話快接種

▲台中市衛生局長曾梓展。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市衛生局長曾梓展。（圖／記者游瓊華攝）

記者閔文昱、游瓊華／台中報導

台中市16日本土個案新增4357例，截至當日累計已有9人死亡，當中最年輕為35歲男性，有糖尿病、痛風性關節炎等慢性疾病，沒有打過疫苗，5月10日快篩陽性後被家屬緊急送醫，但血壓、血氧狂掉，家屬拒絕插管、放棄急救，當日即宣告死亡。

台中市衛生局長曾梓展指出，該名35歲男子是台中市今年以來最年輕的死亡確診案例，有糖尿病、慢性腎臟病、痛風性關節炎以及智力障礙等。他在5月7日出現症狀，快篩後為陰性，但因症狀遲遲未改善，家屬於5月10日二度幫男子快篩，結果為陽性，送院救治後發現，男子血氧、血壓不斷下降，後因家屬拒絕插管、放棄任何急救措施，當天宣告死亡。

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▲中市府呼籲，民眾盡快前往診所、接種站施打疫苗。（示意圖／記者李毓康攝）

曾梓展表示，該名男子並沒有接種疫苗的紀錄，而目前台中累計中重症個案共26人，其中就有14人未接種疫苗，呼籲還未打滿3劑疫苗的民眾盡速前往診所接種。曾梓展透露，目前因病住加護病房23人、插管10人、使用藥物4人，有32名中重症個案則是經治療後病情穩定，已轉一般病房。

另外，曾梓展提到，台中16日新增加6名中重症患者，年齡介於50多歲到70多歲之間，當中最為特別就是一名70多歲患者，打過3劑疫苗，沒有任何慢性病史，5月10日確診住院，但15日透過腹部超音波發現，患者腹內膿瘍、有器官穿孔現象，目前仍積極治療中。

至於指揮中心16日公布0+7政策，確診者同住家人只要打滿3劑快篩陰即可免隔離，曾梓展表示，台中市完全支持中央作法，因為3+4實在太花人力，導致常常作業不及，希望流程簡化後讓民眾可以快速篩檢及治療，避免轉成中重症。

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