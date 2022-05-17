「快篩陽＝可領藥」明上路！4對象優先適用　6QA看懂看診拿藥方式

▲快篩陽性示意圖。（圖／網友提供）



生活中心／綜合報導

台灣逐步邁向與新冠病毒共存，繼日前宣布三類人快篩陽性可視同確診，昨中央流行疫情指揮中心再新增65歲以上民眾快篩陽性，經醫師評估可使用輝瑞抗病毒藥物治療，新制明（18）起上路；至今有哪些人適用快篩陽性即確診規範、如何領藥，《東森新媒體ETtoday》幫讀者匯整各類問題，一次解答。

Q1：哪些人屬於快篩陽=確診？

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A1：中央流行疫情指揮中心宣布本月12日起，居家隔離、自主防疫以及居家檢疫對象等3類對象若快篩呈現陽性，經醫師認定後即可視同確診病例。

▲三類高風險族群快篩陽後，可用視訊等方式再由醫師評估。（圖／指揮中心提供）



Q2：可用哪些類快篩試劑？

A2：經過衛福部食藥署緊急使用授權（EUA）的快篩試劑才可做為判別工具，其中包含經核准通過的鼻咽快篩及唾液快篩。核准名單點此進一步查詢。

Q3：快篩陽性後還要經過哪些流程？

A3：可透過遠距門診、視訊診療評估，或委由親友帶健保卡及快篩檢測卡匣/片至責任醫療院所由醫師確認。

▲三類高風險族群快篩陽後，可用視訊等方式再由醫師評估。（圖／指揮中心提供）



Q4：除接觸染疫高危險3類人快篩陽=確診，為何65歲以上民眾也開放？

A4：對比其他重症高風險因子，65歲以上患者轉中重症機率是其他因子的4至10倍。本身壓倒其他所有風險因子是特別全種很高危險因子，到年齡更高估計風險是其他共病因子4~10倍，提早投藥，可減輕重症死亡風險。

▲65歲以上民眾快篩陽性後續後流程。（圖／指揮中心提供）



Q5：還有何對象適用快篩陽=確診？

A5：居家隔離、自主防疫及居家檢疫等三類對象的小孩若有症狀，經快篩陽性，透過醫師判斷後，可視為確診，不需要再做PCR。2歲以下幼兒，雖不符合快篩適對象，因故快篩檢測為陽性，經醫師評估、裁量，達成醫病雙方共識，依醫師裁量認定，由醫師上傳、通報程序。

▲幼兒快篩陽性後判斷確診流程。（圖／指揮中心提供）



Q6：前述對象該如何給藥？

A6：由親友至配賦醫院防疫門診代為看診，評估使用口服抗病毒藥物。

▲給藥方式。（圖／指揮中心提供）