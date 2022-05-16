中正紀念堂「車來速」明啟動！北榮團隊「看診、採檢、領藥」一次完成

▲中正紀念堂車來速篩檢站明啟用，今北榮團隊演練。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

本土疫情嚴峻，台北榮民總醫院接下中正紀念堂防疫急門診任務，將在明（17日）起每日上午8點到晚上8點，同時提供PCR核酸檢測及醫師看診給藥，初期預計每日服務1,200人次，視實際運作及需要逐步提高服務量，希望快篩陽性的民眾能優先利用。

北榮表示，大型篩檢站及急門診設在自由廣場大門正後方，採取類似「車來速」的一站式作業，共開放四線道同步進行，包括行人專用道、機踏車道、低乘載汽車道（2人以下）及高乘載汽車道（3人以上或有12歲以下兒童共乘）。

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行人可由中山南路/愛國東路交叉口「國家戲劇院」旁通道進入，機車及腳踏車請由中山南路進入，汽車由愛國東路大孝門進入後遵循交通大隊的引導依序排隊。

▲中正紀念堂共開放四線道同步進行。（圖／台北榮民總醫院提供）

抵達第一站請出示健保卡，可透過資訊系統快速完成報到手續，有症狀的民眾由醫師問診後開立藥品，在高乘載車道（兼親子車道）也有安排小兒科醫師問診，開立適合兒童劑量的藥品。

第一站結束後，可前往第二站完成繳費，為了減少接觸，也鼓勵民眾優先使用悠遊卡、信用卡或現金付費，有醫師診察及領藥的費用是500元，若是單純採檢則不必付費。完成繳費與領藥後進到第三站採檢，結束後要回家等候簡訊通知核酸檢測結果或是在「全民健保行動快易通／健康存摺」APP查詢報告。

為了流量管控及避免群聚，將以預約為主，請快篩陽性的民眾能上網預約，詳細預約方式請參考台北市政府相關網頁說明。預約請點https://reurl.cc/o15ZQv。

▲▼採取類似「車來速」的一站式作業。（圖／記者李毓康攝）