快訊／中正紀念堂車來速明啟用！　台大防疫急門診18日上路「日篩800人」

▲中正紀念堂防疫急門診／車來速。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

全台16日新增6萬1697例本土個案，台北市佔9274例。台北市政府截至16日上午已開設23個防疫急門診與車來速篩檢站，台北市衛生局16日宣布，將加開台大防疫急門診、中正紀念堂車來速急門診，分別為18日和17日啟用。

台北市衛生局16日表示，為增加採檢量能，與台大醫院合作於台大醫學院體育館設置防疫急門診，將於5月17日試營運，18日正式啟用，服務時間自上午9時至中午12時、下午1時30分至4時30分，預估每日服務800人次，現場規劃入口為徐州路，採二線採檢，完成採檢後由林森南路離開。

衛生局指出，中正紀念堂防疫急門診則於16日下午試營運，17日正式啟動，服務時間自上午8時至下午8時，預估每日服務1200人次，民眾可開車由愛國東路自大孝門進入，駛至國家戲劇院及國家音樂廳之間的廣場，現場規劃4線車道，4線同時採檢，提升採檢速度，完成採檢後由中山南路駛離。

北市目前已開設23處防疫急門診，包含3處親子防疫急門診快速通道，專供快篩陽性者預約PCR採檢，包括：北市聯合醫院仁愛院區、忠孝院區、中興院區、和平院區、陽明院區、市立萬芳醫院、市立關渡醫院、三軍總醫院、國泰醫院、馬偕醫院、台北榮民總醫院、台大醫院、新光醫院、台北長庚、振興醫院、台北醫學大學附設醫院、台安醫院、三軍總醫院松山分院附設民眾診療服務處、西園醫療社團法人西園醫院、博仁綜合醫院、北士科車來速、木柵機廠車來速，有需求的民眾可於衛生局官網查詢預約。