北大深夜爆學生抗議 ！不滿校方建牆封鎖　微博全面封鎖消息

大陸中心／綜合報導

北京本土疫情持續之際，傳出北京大學萬柳學區15日晚連夜建牆，把學生宿舍區與「社會面」隔開。此舉引來學生不滿，大批學生在校園集會抗議，甚至有人把牆推翻。網上流傳影片顯示，北大副校長陳寶劍到場與學生對話，呼籲眾人散去。目前，大陸社交軟體有關北大的話題和影片都已被屏蔽。

據報導，北大在沒有徵求意見和發出公告下臨時築牆，把數千名學生居住的萬柳宿舍區圍起，與教職員工區分開。教職員可自由進出，但學生不能從宿舍進入「社會面」，不能叫外賣，進校也受限制。學生不滿此舉令生活不便，以及校方差別化的封閉政策，於是聚集起來抗議，校方派出多名領導平息事件。

▲北大爆學生深夜抗議。（圖／翻攝自影片）

網上影片顯示，北大副校長陳寶劍手持喇叭與學生對話，「我叫陳寶劍，有名有姓」、「現在的問題是，疫情期間不能聚集」、「請大家有序地回到自己的宿舍，如果今晚，哪一個宿舍我沒有走到，那是我的責任……」。

話音未落，聚集的學生們都高喊「先把牆拆了」、「不能建牆」！隨後，一陣類似牆倒的聲音傳來，學生們則開始歡呼鼓掌。眼看無法安撫學生情緒，陳寶劍也加入拆牆行動。至深夜11時許，學生逐漸散去。

▲副校長和學生對話。（圖／翻攝自影片）

學生代表其後請校方承諾不會秋後算帳，並簽署承諾書，未知是否成事。目前，有關北大的話題和影片目前在微博平台已被屏蔽。

據了解，陳寶劍出生於1979年，此前擔任北京大學黨委常委、副校長，今年2月出任北京大學黨委副書記一職，並繼續擔任副校長，負責學生、共青團、安全保衛等工作。