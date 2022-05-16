桃花運爆棚！3生肖迎來浪漫邂逅　屬猴「紅鸞星動」要脫單了

▲3生肖在五月下旬有機會遇到不錯的對象。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

時序來到五月中，期許今年能夠脫單獲得好姻緣的朋友們，是否仍在尋覓愛情的道路上迷茫，不知道究竟該何去何從？搜狐網特別分享了命理專家曝光的5月將迎來旺盛桃花運的3個生肖，一起來看看吧！

生肖豬：

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屬豬的朋友眼光高、審美感強，因此遲遲難以擺脫單身狗的身分。但一進入5月，桃花運就相當旺盛，也變得比以往更想談戀愛。建議屬豬的朋友有空時不妨外出散步閒逛，有望遇見擁有相同興趣的對象，發展浪漫的愛情的可能性很高。

生肖馬：

時序進入5月後，屬馬的人桃花運勢將一發不可收拾，不但可獲得幸運之神庇佑，在婚姻宮可保護姻緣，還可趨吉避凶，5月整理而言，生肖馬的朋友幸運得令人羨慕，不僅能遇到重要的另一半，開啟新的戀愛，生活也將愈來愈美滿。

生肖猴：

5月屬猴者的「紅鸞」所屬桃花報到，桃花朵朵開，愛情方面將有很大收穫。單身者很容易找到適合自己的戀人，甚至有一見鍾情的浪漫邂逅，徹底擺脫單身生活；有對象者感情發展穩定、和諧幸福，有望攜手邁入人生下一階段。

※民俗說法僅供參考

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