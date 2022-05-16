全村每晚停電3hrs！電工為「約會女友」故意切斷　慘遭村民剃頭遊街

▲電工為了與女友約會，切斷村莊電力供應。（示意圖／PIXABAY）

圖文／周刊王

印度比哈爾邦普爾尼亞（Purnia）一個村莊近日常常停電，而且都在特定的時間，每次停電的時間大約2至3小時，但離奇的是，附近的村莊供電都很正常。村民展開調查後，發現竟是一名電工為了在黑暗中與女友見面，切斷了整個村莊的電力供應。

印度過去曾有因為停電，導致4場婚禮中，其中2名新娘被分配到坐在錯誤的位子，直到電來了才發現錯誤，場面相當尷尬。未料，如今卻有電工為了與女友約會，故意讓村莊停電。

根據《news18》報導，印度比哈爾邦普爾尼亞一個村莊在晚上的時候常常停電，一停就是2至3個小時，但附近村莊卻都沒事。村民決定調查到底怎麼回事，最後抓到竟是電工在搞鬼，氣得把他的頭髮剃光，遊街示眾。

電工被抓到後也坦承，每當想見女友時，就會切斷村里的電力供應。所幸最終的結局是好的，一名村民說，「大家讓這對男女結婚了。」當地警察局負責人維卡斯·庫馬爾·阿扎德（Vikas Kumar Azad）則表示，知道這件事情，但到目前為止還沒有收到任何相關投訴或報案。

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