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今晨14.7℃！18縣市大雨溼全台　下波變天時間曝

（圖／氣象局）

▲今全台有雨。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

18縣市大雨特報！中央氣象局觀測，今天（16日）清晨全台最低溫出現在新北市石門的14.7度。氣象局預報員張承傳表示，今各地整天容易下雨；周五到周日另道鋒面接近，各地降雨機率又提高。

▼18縣市大雨特報。（圖／氣象局）

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（圖／氣象局）

►大雨特報：

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣

氣象局今晨發布「大雨特報」，滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，屏東縣山區已有局部豪雨發生；今西半部、台東地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天鋒面在巴士海峽，但水氣一波波移來台灣上空，各地整天容易下雨，其中西半部、東北部雨勢較持續，有局部大雨，南部有對流通過、可能有雷雨。

張承傳說，東北季風影響，各地較涼，中部以北、東北部清晨低溫16-18度，白天高溫18-20度，其他地區低溫19、20度，白天高溫21-23度，今晨、今晚和周二清晨是這波冷空最冷時間；周二白天東北季風減弱，氣溫回升，白天舒適、早晚涼。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

張承傳表示，周二鋒面較遠，西半部轉多雲，東半部有短暫雨；周三、周四大台北、東半部及恆春半島仍有局部短暫陣雨，其他地區多雲、午後局部短暫雷陣雨。

張承傳提醒，周五到周日另道鋒面接近，各地降雨機率提高、較易下雨，目前看起來鋒面會停留一段時間，但結構沒這波鋒面這麼好。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

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