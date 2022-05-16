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牙醫詐領健保費！認罪歸還健保署500萬　獲緩起訴

▲邱姓牙醫坦承詐領健保費，已將不法所得歸還健保署。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

中央社

嘉義市牙醫師邱男曾因詐領健保獲緩起訴處分，檢調又查出邱男自104年起申報不實健保資料詐領健保，因繳清不法所得逾500萬元，且本案與前案犯罪時間重疊，以緩起訴處分。

根據嘉義地檢署緩起訴書，現年54歲邱姓男子為嘉義市一家牙醫診所負責人暨執業醫師，溫姓女子為診所的牙醫助理，負責協助醫師看診及診所健保給付申報作業。

邱男被控指示溫女修改申報系統資料，將實際看診數超過合理門診量醫師的病患挪移至未實際看診，且未超過合理門診量醫師名下，並於每月15日上傳修改後的不實看診紀錄給健保署，從而詐領健保費。

邱男自民國104年1月起至106年6月30日，不實申報4072筆的資料，讓不知情健保署承辦人員陷於錯誤，誤認診所申報資料均符規定而同意核撥健保費，導致健保署計有新台幣551萬8068元損失，案經法務部調查局嘉義市調查站移送偵辦。

緩起訴書指出，邱男、溫女於調查及偵查中均坦承不諱，檢方審酌邱男將不法所得繳還健保署，且已繳清，另查出邱男於106年間因健保詐欺案經嘉義地檢署為緩起處分，惟本案與前案犯罪時間重疊，檢方認為本案以緩起訴為適當。

邱男、溫女的緩起訴期間為1年，2人應於緩起訴處分確定日起6個月內，分別向公庫支付200萬元、15萬元。

檢方表示，邱男與擔任醫美診所負責人的林姓妻子曾於100年到104年間，被調查出向健保署申報不實健保資料，詐領健保費用，檢察官考量邱男夫妻坦承犯行，且已將不法所得歸還健保署，並各捐100萬元給健保愛心專戶等情形，因此將2人緩起訴處分，且須於緩起訴期間，各向公庫支付400萬元。

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