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嘉義一家三口擠髒亂鐵皮屋！肌萎爸每天「開輪椅」載兒子上學

▲▼ 。（圖／翻攝臉書／發現公益）

▲鄭男因為肌肉萎縮，長期坐在輪椅上，每天開輪椅載孩子上學。（圖／翻攝臉書／發現公益）

記者柯振中／綜合報導

嘉義東石58歲的鄭姓男子因為雙腳萎縮，只能透過輪椅代步，與同居人、兒子生活在親戚提供的鐵皮屋內，每天用輪椅載7歲的兒子上學，處境相當堪憂。公益團體「發現公益」得知狀況，將替鄭姓一家進行鐵皮翻修，並輔導就業，幫助改善生活環境。

鄭男今年58歲，青少年時期雙腳肌肉萎縮，至今都需要靠輪椅代步，15年前與梁姓同居人搬到舅舅提供的鐵皮屋居住，7年前鄭男的兒子出生後，生活變得更加艱辛。

鄭男對現況感到十分無力，埋怨自己無法賺更多錢改善生活，只能靠著政府的補助過生活，兒子的母親也患有糖尿病，擔任居服員工作不穩定，每個月最多只能賺到一萬元左右，經濟狀況堪憂。

▲▼ 。（圖／翻攝臉書／發現公益）

▲因為孩子上學路途遙遠，鄭男每天開輪椅載兒子上學。（圖／翻攝臉書／發現公益）

由於鄭小弟就讀的學校有20多分鐘的路程，鄭男每天都要駕駛輪椅，讓兒子靠在他身上，接著穿越馬路，送兒子到學校，若剛好當天下雨，2人會顯得更加狼狽。

社團法人中華義莊文化慈善會得知鄭男一家人的生活狀況，告知「發現公益」社團。「發現公益」於是派出義工，並發布資訊，協助規劃房屋隔熱工程，準備替鄭男一家三口的住處進行翻修。

木工師傅林家有擔任義工，知道鄭小弟的狀況感到十分心疼，因此捐了8成的預算，也通報伊甸基金會，輔導鄭男就業，樹立榜樣給孩子看。而鄭男也希望，能夠透過這次機會，改善一家人的生活環境，讓妻子能夠養好身體、孩子也有個正常的住處能生活。

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