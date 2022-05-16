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手搖飲控、啤酒控都瘋狂！手搖飲經典元素變調酒　網友點名「好喝好拍」

消費中心／綜合報導

生活壓力大，家庭、工作、感情等瑣事常常壓的人喘不過氣，大人的煩惱還真多！上班時喝一杯手搖飲心情都被療癒了，下班也想要來一杯解悶，但總覺得少了點什麼，現在手搖飲也有大人級享受！台啤特別集結手搖飲經典元素開發4款新口味，驚奇創意的大人專屬手搖飲最新酒單曝光！

▲▼ 手搖飲控、啤酒控都瘋狂！手搖飲經典元素變調酒　網友點名「好喝好拍」 。（圖／品牌提供）

快來看看有哪些創意改變！台啤4款新口味分別為2款8%高酒精的白桃醉烏龍、晨映百香綠，及2款無酒精朝沁百香多與月臨芭檸青，顛覆的設計概念來自清新脫俗的「桃花源記」。白桃醉烏龍、晨映百香綠兩款身上的自然風景與湖水變化，象徵自由自在的放鬆情境；朝沁百香多與月臨芭檸青以朝顏花與月臨花命名，呈現出早晨與傍晚落英繽紛的桃花源，優雅美顏搭配無負擔的酒感，是不論白天或夜晚都好喝好拍的最佳美拍顏值擔當！

▲▼ 手搖飲控、啤酒控都瘋狂！手搖飲經典元素變調酒　網友點名「好喝好拍」 。（圖／品牌提供）

水蜜桃控的福音來了！，台啤新口味「白桃醉烏龍」將水蜜桃及烏龍茶兩種口感大升級，加上高酒精拉格啤酒，讓高人氣茶飲瞬間升級成「大人限定」，喝起來酸酸甜甜的又順口，不論搭零食或佐餐喝都超適合，一次擄獲飲料控及啤酒控的心；另一款「晨映百香綠」去年推出就頗受好評，今年強勢回歸，將手搖飲最經典的百香綠升級成啤酒風味，酸甜口感是熟悉的味道，喝起來相當於半糖的感覺，平衡了啤酒的麥味與苦味，絕對是今夏「妹酒」擔當。兩款的酒精濃度都比一般啤酒高，高達8%，突然想喝酒的夜晚一罐就能療癒身心靈，網友點名「這系列好看又好喝」，「衝一波，台啤新口味哪次不買」！

▲▼ 手搖飲控、啤酒控都瘋狂！手搖飲經典元素變調酒　網友點名「好喝好拍」 。（圖／品牌提供）

想要隨時隨地沒有限制地享喝就喝嗎？這次也推出了2款無酒精啤酒風味飲料。新口味「朝沁百香多」就是平常喝的百香多多MIX啤酒風味，但沒有酒精！選用國產台農1號百香果搭配香甜多多，嚐得到百香果的酸甜，喝起來就是有啤酒氣泡的那種感覺，會讓人忍不住想「我現在喝的是啤酒嗎」、「不是吧，這只是啤酒風味的飲料」；另一款「月臨芭檸青」使用國產珍珠芭樂搭配檸檬青茶，剛入口是芭樂汁的感覺，但檸檬青茶與啤酒花香的尾勁接踵而來，多層次的口感帶來意想不到的驚艷！去年詢問度爆表的「烈日芒果冰茶」、「星月荔枝烏龍」及熱量最低的「金牌FREE」也沒有缺席，各大電商通路同步熱賣中。

▲▼ 手搖飲控、啤酒控都瘋狂！手搖飲經典元素變調酒　網友點名「好喝好拍」 。（圖／品牌提供）

▲▼ 手搖飲控、啤酒控都瘋狂！手搖飲經典元素變調酒　網友點名「好喝好拍」 。（圖／品牌提供）

煩悶的日常想尋得慰藉，台啤全新手搖飲系列即日起至5/31在全家便利商店獨家限量販售，白桃醉烏龍、晨映百香綠單罐89元，上市特價任兩罐82折，朝沁百香多、月臨芭檸青單罐36元，上市特價同樣任兩罐82折，此外還能搭配「台灣啤酒集章趣」活動，凡全家APP會員消費台啤全系列品項單筆每滿60元即可獲得1個章，集滿4個（含以上）可獲得台啤超高人氣玻璃杯、復古模型車、帆布側背包、還有頂級啤酒起泡機等好禮！


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