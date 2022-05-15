車停路肩...男抱幼童坐國道護欄！後方駕駛目睹嚇傻　警方回應了

▲有一名男子因不明緣故將車停放在路肩，更將孩子抱起讓孩子坐在國道護欄上，被後方路過駕駛驚見嚇傻。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者陳崑福、林冠吟／屏東報導

有民眾14日在臉書社團「爆怨公社」Po出一段行車紀錄器影片，顯示當事人13日在行經屏東國道三號北上路段時，突然發現一輛車輛因不明原因停留在路肩上，旁邊還有一名男子將孩童抱坐在欄杆上，畫面看起來相當怵目驚心，直呼「這爸爸可能心臟很大顆」。警方15日對此做出回應。

警方指出，從畫面中可以看見一輛小客車，在國道3號北向404公里處停在國道路肩上，後方人員因不明原因將幼童放在護欄上，有關該輛車是否無故停在路肩，或是未在後方擺放警告標誌等違規事實，初步從影片來看難以認定是否有相關違規，須再進一步瞭解後依實際情形認定舉發。

警方也指出，該名男子將幼童抱置在護欄上方的行為，從社會觀點角度來看十分危險，但目前並無相關法律可以進行裁罰，也將依線索聯繫當事人，告誡其行為十分不妥，對於影響幼童生命安全危害甚至，也容易造成用路人恐慌。

警方呼籲，行駛國道應遵守路肩使用規範，非故障車不得任意停放車輛，若因故障停放亦須在後方適當距離處擺放三角故障標誌以維安全。