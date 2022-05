起跑鞋子掉了！女童不放棄逆襲奪冠太驚人　超神片吸近千萬觀看

▲女童堅持繼續衝刺不放棄,逆襲奪冠。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

美國內布拉斯加州一名7歲女童5月7日參加200公尺賽跑,沒想到起跑那瞬間鞋子卻掉落,只好折返把鞋子穿上,但她並未放棄比賽,努力向前衝刺,追過一個個跑者,最終逆襲奪下冠軍。這段影片引發高度關注,如今觀看次數早已衝破970萬人次。

Breaking This is simply amazing..Terence Crawford’s baby girl loses her shoe then does the unimaginable..Wait til the end.. @terencecrawford #TerenceCrawford #Boxing pic.twitter.com/p9w4sZsNr4

紐約郵報報導,7歲女童塔拉雅·克勞福德(Talaya Crawford)7日參加200公尺賽跑比賽,與其他選手們一同站在跑道上,等待比賽開始。聽到起跑槍聲的那瞬間,她毫不猶豫向前跑,但也意識到腳上的鞋子掉落,只好返回起點把鞋子穿好。

不過這也讓塔拉雅·克勞福德遠遠落後其他選手們,但她並未因此放棄,選擇堅持比賽,全力衝刺。而她的努力也讓眾人感到興奮,因為她接下來追過一個個跑者,並在比賽後半段一路領先,成功逆襲奪冠。

整個過程被她的拳擊選手爸爸特倫斯·克勞福德(Terence“Bud”Crawford)拍攝下來,並於隔日上傳到IG,吸引許多人關注。隨後影片也被轉發至推特,迄今觀看次數突破970萬人次。

許多網友提到,「從來沒見過有人可以在200公尺賽跑中回去穿鞋,然後還能以這麼多的優勢獲勝」、「我和老婆把影片連續看了3遍,很佩服她沒有因此沮喪棄賽……不但堅持到底還領先,我們都應該要有她的決心勇氣」。

塔拉雅·克勞福德的田徑教練保羅(Shunta Paul)則表示,孩子事後已經承諾,在今後每一場比賽開始前都要把鞋帶繫緊,但她也教會大家重要的一課,那就是永遠不要放棄。

What’s up everyone my daughter Talaya got something she would like to say to everyone. pic.twitter.com/ntpx5lXUqP