　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

起跑鞋子掉了！女童不放棄逆襲奪冠太驚人　超神片吸近千萬觀看

▲▼ 美國7歲女童參加田徑比賽起跑鞋子掉了，堅持繼續衝刺不放棄逆襲奪冠。（圖／翻攝自推特）

▲女童堅持繼續衝刺不放棄，逆襲奪冠。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

美國內布拉斯加州一名7歲女童5月7日參加200公尺賽跑，沒想到起跑那瞬間鞋子卻掉落，只好折返把鞋子穿上，但她並未放棄比賽，努力向前衝刺，追過一個個跑者，最終逆襲奪下冠軍。這段影片引發高度關注，如今觀看次數早已衝破970萬人次。

紐約郵報報導，7歲女童塔拉雅·克勞福德（Talaya Crawford）7日參加200公尺賽跑比賽，與其他選手們一同站在跑道上，等待比賽開始。聽到起跑槍聲的那瞬間，她毫不猶豫向前跑，但也意識到腳上的鞋子掉落，只好返回起點把鞋子穿好。

不過這也讓塔拉雅·克勞福德遠遠落後其他選手們，但她並未因此放棄，選擇堅持比賽，全力衝刺。而她的努力也讓眾人感到興奮，因為她接下來追過一個個跑者，並在比賽後半段一路領先，成功逆襲奪冠。

整個過程被她的拳擊選手爸爸特倫斯·克勞福德（Terence“Bud”Crawford）拍攝下來，並於隔日上傳到IG，吸引許多人關注。隨後影片也被轉發至推特，迄今觀看次數突破970萬人次。

許多網友提到，「從來沒見過有人可以在200公尺賽跑中回去穿鞋，然後還能以這麼多的優勢獲勝」、「我和老婆把影片連續看了3遍，很佩服她沒有因此沮喪棄賽……不但堅持到底還領先，我們都應該要有她的決心勇氣」。

塔拉雅·克勞福德的田徑教練保羅（Shunta Paul）則表示，孩子事後已經承諾，在今後每一場比賽開始前都要把鞋帶繫緊，但她也教會大家重要的一課，那就是永遠不要放棄。

►「冰感內褲」穿過嗎？夏天太需要了

ET快訊
醫揭「化痰藥」能減少4成死亡率！　陳時中這樣說
快訊／2歲童確診搶救7hrs不治　基隆衛生局還原過程
快訊／各界喊高中以下「停課至學期末」　指揮中心這樣說
快訊／2歲童高燒42度送醫不治　指揮中心回應
快訊／全面「快篩陽=確診」未達共識！　陳時中曝可行方向
快訊／統一獅陳韻文等5人確診！　餅總隔離
快訊／2歲以下幼兒「快篩陽」可視確診！　不需PCR
快訊／綠色通道加速拿藥　「1類人」快篩陽可直接給藥
快訊／陳時中：打滿3劑快篩陰免隔離「還未達共識」
快訊／中央緊急與地方討論防疫措施　柯文哲給「四點建議」
快訊／中重症增125人！　19死有8人沒接種疫苗
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

沖繩回歸日本50週年　基地集中及所得差距成課題

「李根大尉」挺進敵區指揮任務中受傷　急送烏克蘭軍醫院！

烏克蘭重奪哈爾科夫！戰爭邁入新階段　俄軍炮火猛攻頓內茨克

起跑鞋子掉了！女童不放棄逆襲奪冠太驚人　超神片吸近千萬觀看

租瑪莎拉蒂狂毀300年古蹟！　他把跑車開上羅馬「西班牙階梯」被捕

美國共存新日常！感染激增「仍不強制戴口罩」　醫曝1數據是關鍵

北韓男軍官「性羞辱」同袍！ 閱兵式當天遭槍殺　鬧到金正恩也知道

83歲變態老翁「性侵12歲女童」！家中暗藏威而鋼　曾是國小導護志工

研究：空氣污染導致確診機率提高　接觸PM2.5增6.8％

美飛機失事墜橋「對撞休旅車」1死5傷　爆出火團狂冒黑煙

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

陪哥遠距上課累到度估！　 黑柴書僮硬撐：汪生好難

無業男不堪飢餓2度偷超市　警請吃飯：有困難來派出所

受DNA呼喚二哈拉協力車　帶主狂奔！飆速遊梅花湖

日正妹化身「真人版魯夫」　耳垂伸縮自如還能幫撐傘

陸男被路邊塑膠袋「討抱」　驚慌掙脫！阿姨淡定掃走

松山慈惠堂發免費快篩　買菜姨幸運領到：好喜歡

主刀醫師手術中突暈倒　休息後秒回歸敬業指導

台灣相聲女神赴陸發展　姬天語到北京感覺回家了

扛Xbox+螢幕課堂打遊戲　狂罵隊友激怒講師慘遭趕

沖繩回歸日本50週年　基地集中及所得差距成課題

「李根大尉」挺進敵區指揮任務中受傷　急送烏克蘭軍醫院！

烏克蘭重奪哈爾科夫！戰爭邁入新階段　俄軍炮火猛攻頓內茨克

起跑鞋子掉了！女童不放棄逆襲奪冠太驚人　超神片吸近千萬觀看

租瑪莎拉蒂狂毀300年古蹟！　他把跑車開上羅馬「西班牙階梯」被捕

美國共存新日常！感染激增「仍不強制戴口罩」　醫曝1數據是關鍵

北韓男軍官「性羞辱」同袍！ 閱兵式當天遭槍殺　鬧到金正恩也知道

83歲變態老翁「性侵12歲女童」！家中暗藏威而鋼　曾是國小導護志工

研究：空氣污染導致確診機率提高　接觸PM2.5增6.8％

美飛機失事墜橋「對撞休旅車」1死5傷　爆出火團狂冒黑煙

快訊／新北再增2處PCR篩檢站　居家照護破11萬人

男神驚爆拉未成年女偶像開房！女方直播認了…再抖：他花錢封口

蔣萬安將被提名選北市長　陳時中：「祝所有被提名人心想事成」

彰化+1408！金色通道啟動　「篩檢、問診、拿藥」一條龍

10歲兒確診「頭上下晃、眼睛瞪大」全身癱軟！父淚：我叫不醒他

屏東+1299！5月以來確診人數以21~30歲佔2成最多

陸專家提議「一邊生產一邊隔離」　工人住廠旁板房「保住產業鏈」

五味魚皮是亮點！華西街「01」號台式握壽司　一賣就是30個年頭

基隆2歲確診童死亡！高燒42.4℃搶救7hrs不治　衛生局長還原過程

夢幻布偶貓轉身開口「汪汪叫」驚呆奴才　網笑：根本是隻狗

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

國際熱門新聞

日女童失蹤3年　山區人骨DNA一致

人妻激戰！換姿勢驚見飯店員工爽看

上海封城像拍喪屍片！CNN記者：倖存者內疚

水牛城超市槍擊10死！目擊者：白人穿迷彩裝行凶

研究證實「孩子打電玩」會變聰明

美國共存新日常　感染激增不強制戴罩

芬蘭決定加入北約　邊境民鬆一口氣

烏軍情首長：普丁已罹癌病情嚴重

北韓男軍官「性羞辱」同袍！ 閱兵式當天遭槍殺

WHO爆：金正恩剛拒絕「128萬劑AZ疫苗」

阿聯新領導人　穆罕默德獲選元首

北韓日增30萬例準確診！「不知新冠治療法」釀42死

陳建仁：封城控制疫情是不可能任務

英僅10％天選之人未染疫！　專家分析3關鍵

更多熱門

相關新聞

巴西聽奧捷報　許安誼、陳重宇雙銀

巴西聽奧捷報　許安誼、陳重宇雙銀

參加第24屆夏季達福林匹克運動會的中華代表團，除了許樂在100公尺跨欄奪金外，今(11)日(巴西時間5月10日)在田徑場上大有斬獲，許安誼和陳重宇分別在女子標槍與男子撐竿跳項目，為中華隊增添兩面銀牌。

中華隊再傳捷報　許樂破世界紀錄

中華隊再傳捷報　許樂破世界紀錄

中華醫大田徑代表隊出征全大運授旗

中華醫大田徑代表隊出征全大運授旗

瑞典撐竿跳天才　又破世界紀錄

瑞典撐竿跳天才　又破世界紀錄

南投縣運會落幕　草屯商工林哲緯雙破大會

南投縣運會落幕　草屯商工林哲緯雙破大會

關鍵字：

田徑賽跑

讀者迴響

熱門新聞

炎亞綸爆退出《營業中》群組！

蘇貞昌拍板明起鬆綁居隔條件　打滿3劑疫苗、快篩陰可免隔離

林可彤讓兒旁觀生產過程　被批動怒

女星結婚不到1年…老公竟瞞「家暴離過婚有3子」

李蒨蓉賣愛馬仕籌錢　得罪貴婦閨蜜

郭董「家用唾液快篩機」價格曝光

日女童失蹤3年　山區人骨DNA一致

髮型設計師被灌負評！反骨正妹道歉：是我不懂時尚

10天飆破49萬例　專家提醒快做1件事

反骨正妹臭臉風波　Joeman有道歉

高中以下能停課到學期末？教育部3點回應了

快訊／基隆2歲男童確診高燒42.4℃！轉院後死亡

瘦子結婚後首露面直播　老婆隔空留言...網全閃瞎

確診喉痛爆！醫推5種「靠自己療法」

立院法制局建議　高中以下直接停課至月底

更多

最夯影音

更多
1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ
陪哥遠距上課累到度估！　 黑柴書僮硬撐：汪生好難

陪哥遠距上課累到度估！　 黑柴書僮硬撐：汪生好難

無業男不堪飢餓2度偷超市　警請吃飯：有困難來派出所

無業男不堪飢餓2度偷超市　警請吃飯：有困難來派出所

受DNA呼喚二哈拉協力車　帶主狂奔！飆速遊梅花湖

受DNA呼喚二哈拉協力車　帶主狂奔！飆速遊梅花湖

日正妹化身「真人版魯夫」　耳垂伸縮自如還能幫撐傘

日正妹化身「真人版魯夫」　耳垂伸縮自如還能幫撐傘

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面