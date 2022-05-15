美飛機失事墜橋「對撞汽車」1死5傷　爆出火團狂冒黑煙

記者詹雅婷／綜合報導

美國佛州邁阿密北部一座高速公路橋梁14日下午發生驚險意外，一架小型飛機升空後突然失去動力墜毀，撞上一輛行駛在橋梁上的汽車，當場起火。依據最新消息，這起事件造成1人死亡、5人受傷。

綜合美聯社、紐約郵報報導，這架單引擎塞斯納172（Cessna 172）小型飛機載著3人，從佛州勞德岱堡-好萊塢國際機場起飛，原定飛往佛州西島（Key West）。只不過飛機起飛不久引擎就失去動力，墜毀在Haulover Inlet大橋，還正面撞上一輛載著3人的休旅車。

▲飛機墜毀後起火。（組圖／路透）

墜毀後的飛機在道路中央起火，冒出濃濃黑煙，休旅車則因受到強大衝擊力道，導致車頭、擋風玻璃等地方嚴重毀損。已知在飛機被火勢燒毀之前，有一名男子從飛機中爬出來，在其他人的協助下，移往路邊。

▲當局表示，消防人員到場撲滅火勢後，在機內發現一名死者。（圖／達志影像／美聯社）

依據最初消息，這起事件造成6人受傷，其中2人傷勢嚴重。邁阿密當地消防救援中心稍早表示，機上2名乘客被送往創傷中心，另外沒有性命危險的3名傷者被送往醫院，第6名傷者訊息尚未公布。

不過當地媒體CBS Miami引述當局最新消息指出，在消防人員趕到現場後，發現機上2名乘客已經逃出飛機，撲滅火勢後，在機內發現一名死者。