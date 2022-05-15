18歲槍手落網！美超市大規模槍擊10死3傷　網路直播犯案截圖曝光

▲18歲白人嫌犯身穿全身迷彩裝，全副武裝犯案。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國紐約州水牛城（Buffalo）14日一家連鎖超市爆發大規模槍擊案，造成10人死亡、3人受傷。目前18歲男性嫌犯已落網，但已知案發當下，他全副武裝還穿上防彈衣，甚至透過Twitch平台進行直播，相關截圖已在推特流傳。當局稱，這是一起出於種族動機的暴力極端主義事件。

▲嫌犯透過Twitch進行直播犯案過程。（圖／路透）

綜合紐約時報、路透報導，這名18歲白人嫌犯14日下午從家中開車前往車程數小時以外的水牛城，手持突擊步槍，全副武裝，穿上防彈衣，闖進當地一間連鎖超市。

警方透露，嫌犯先是在停車場開槍射殺3人，接著與當過警察的超市保全員交火。有目擊者宣稱，當時似乎聽到多達70聲槍響，另一人則稱，嫌犯當時朝正準備走進超市的女子開槍，另外一名正在把物品放上車的女性也中彈。當員警到場與嫌犯對峙時，嫌犯一度把槍口對準自己的脖子，但警方最終成功說服他棄械投降。

這起事件造成10人死亡、3人受傷，已知當時與嫌犯交火的保全人員喪命，其餘9名死者皆為顧客。依據官方消息，在13名中彈受害者之中，有11名黑人、2名白人。當地警方表示，這是一起出於種族動機的仇恨犯罪，且嫌犯來自其他社區。

另方面，嫌犯在作案期間利用網路進行直播，相關截圖已在推特流傳。部分畫面顯示，嫌犯當時手持槍枝進入超市，身旁有一人倒在地上，生死不明。

針對嫌犯直播犯案過程一事，Twitch稍早表示，在暴力事件發生後不到2分鐘，就已經下架，「（網站平台）對於任何形式的暴力均採取零容忍政策……該用戶已被無限期停用，正採取一切適當應對措施，包括監控任何轉播此內容的帳戶」。