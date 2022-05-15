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快訊／開放「綠色通道」給藥！指揮中心下午2點記者會說明

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心也增設大型採檢站分流人潮。而在民眾相當關注的口服藥物方面，指揮中心今天要和各縣市政府研議藥物發放「綠色通道」，讓民眾能更即時取得口服藥物。相關詳細資訊有待指揮中心下午2點記者會說明。

本土疫情已經連日單日破6萬人確診，針對口服藥物發放，陳時中昨表示，需要注意是否符合仿單需求和是否有相關副作用，現在應考慮的是做好藥品綠色通道，讓符合資格的民眾，在3天內拿到藥物，就能保障人民健康，「除非等到時間拖很久，才考慮直接給藥。」

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陳時中也透露，有關綠色通道明天會與地方政府討論細節，可能會朝向有醫師處方證明或者PCR陽性者，就能使用綠色通道，由親友代為領藥。

另外，Novavax公司也宣布向台灣申請新冠疫苗EUA，指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，向Novavax接洽已經有一段時間，現在主要是談標準品先寄過來先行檢驗，疫苗到台灣的相關時程都還在安排。

由於本土疫情過去3天單日確診本土超過6萬人，光是過去7天就增加30幾萬人確診，總統蔡英文也指示在北北基桃增設大型篩檢站。

桃園市有2站點，大園站由新國民醫院主責，龍潭站由國軍桃總主責；新北市則有3處，分別是汐止站由三總主責，三重站由三總松山分院主責，江翠站是新北聯醫主責。

台北市有3個地點，除了一開始公佈的自由廣場和市立體育館，昨傍晚又增加台大醫學院體育場，其中自由廣場由台北榮總負責，台大醫學院體育場由台大醫院主責，市立體育館主責醫院還在評估；基隆則有1個點，在市民廣場，由基隆市立醫院主責。

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