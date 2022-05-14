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莊人祥居隔！羅一鈞暫代發言人「喊免擔心」：還是會LINE溝通

▲▼指揮中心5/13記者會，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥同住家人昨經PCR檢驗為陽性，即起進行居家隔離至5/20。代理職務的醫療應變組副組長羅一鈞下午疫情記者會說明莊人祥需「關7天」的原因，另提到莊在家仍持續關心指揮中心工作，也持續與他有用LINE溝通。

本土疫情延燒，指揮中心日前放寬居家照護隔離天數從「10+7」縮短為「7+7」，同住密切切處者也僅需執行「3+4」居家隔離，但目前快篩陰性的莊人祥，卻需7天後才能回歸指揮中心。下午疫情記者會中，有媒體被問及為何莊人祥不是3天後就可回歸？另詢問暫代職務的羅一鈞工作量是否增加？

對此，羅一鈞回應，發言人有時須參加對外活動，基於種種可能，怕與不特定人士接觸，因此在「3+4」期間都由他代理，內部也會做適度分工，「不用擔心我們太辛苦」，但若這段期間對媒體有服務不周到的地方，也請大家多多體諒。

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指揮官陳時中也表示，最近不管哪個單位，都有確診需要在家休息或隔離的情形，此時職務代理人工作量就會增加，「不只本部，每個人都會遇到」。現在要改善的就是PCR速度，讓非不符合快篩陽性等同確診的民眾，也能快速領到藥物。目前北北基桃共有84個採檢站，近期還會再開9個，相關醫院與場所幾乎接洽完畢，但仍有部分還在洽談中。

北北基桃9大新設大型採檢站：

桃園市：

1. 大園站（新國民醫院）

2. 龍潭站（國軍桃總）

新北市：

1. 汐止站（三總）

2. 三重站（三總松山分院）

3. 江翠站（新北聯醫）

台北市：

1. 自由廣場（台北榮總）

2. 市立體育場（台大醫院）

3. 待評估

基隆市：

1. 市民廣場（部立基隆醫院）

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