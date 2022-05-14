想贏的慾望＞尊重生命？　暢銷作家分析「無差別轟炸」戰略秘辛

▲俄烏戰爭未平，如今俄軍為了早日結束戰爭，甚至發動無差別轟炸。（圖／路透）



記者林育綾／台北報導

俄烏戰爭至今未平，俄國軍隊為了早日結束戰爭，甚至發動「無差別轟炸」！加拿大籍暢銷作家麥爾坎．葛拉威爾（Malcolm Gladwell）在新書《失控的轟炸》談到，精準轟炸能減少無辜平民的傷亡，無差別轟炸則可使敵軍更快投降，但「只要是戰爭，就沒有不荒謬的。」以嶄新視角來探討領導者的戰略。

作家葛拉威爾因《引爆趨勢》、《異數》等暢銷作品享譽國際，曾入選《時代》雜誌百大影響力人物，形容為他是故事天才。如今他的新書《失控的轟炸：人道與人性的交戰，造就二戰最漫長的一夜》（The Bomber Mafia），用生動故事談起二戰期間美軍戰略的更迭。

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他認為，二戰期間太平洋戰爭的殘酷遠超乎世人想像。美國與日本的激烈交戰，讓原先只預期轟炸6座日本城市的戰略，轉變為對67座大小城市的失控轟炸，甚至波及當時屬於日本殖民地的台灣。

時報出版董事長趙政岷說，在1945年3月9日，美軍在3小時內投下1665噸的燒夷彈，將以木造房為主的東京，化為人間火海地獄。對照如今俄羅斯入侵烏克蘭的濫轟濫炸，科技與軍事的發達，正更殘酷地考驗著人性。

《失控的轟炸》書中描述，第一次世界大戰帶給人類慘痛的教訓，1930年代有群擁抱理想的「轟炸機黑手黨」相信，新科技「飛機」得以促成「更好的」戰爭。「精準轟炸」代表戰爭史上的強大夢想：如果飛機可以從三萬英尺的高度炸掉一個木桶，那就不需要軍隊，不需要送年輕人去戰場上犧牲，也不用任由城市變成廢墟了。

支持精準轟炸理念的漢賽爾將軍認為，「只要你除掉對的目標，那敵國的戰爭經濟就有可能全面癱瘓。」精準轟炸可以縮小戰爭影響的範圍，讓戰爭變得更加「人道」。 不過，二戰期間的戰爭科技技術，還無法實踐這個美好的理想。炸彈瞄不準，使得轟炸機黑手黨的理念不斷受到質疑與挑戰。擁有豐富前線經驗、務實的李梅將軍被派來化解戰事膠著，他覺得生靈塗炭的關鍵不在戰爭用的技術，而在於戰爭的長度。

李梅將軍認為，如果真的在意敵國百姓所受的荼毒，那打起仗來就更要狠、更要果決，他說，「如果空襲照我的意思成功了，我們就能縮短這場戰爭。」而接任指揮官的他，主導了二戰末期美軍對日本的「無差別轟炸」，日後也成為戰功彪炳、空軍史上的傳奇飛將軍。

▲葛拉威爾新書《失控的轟炸》透過分析二戰故事，帶領讀者省思戰爭的殘酷與和平的可貴。（圖／時報出版）



葛拉威爾畢業於歷史系，此次選擇挑戰與過往社會科學領域截然不同的題材，用新穎視角、報導文學的優美筆法，探討極具爭議的二戰事件。《紐約時報》編輯選書讚譽，「這本書唯一的缺點，就是它的篇幅不是2倍長。」

時報出版趙政岷董事長讀完也感嘆，「為什麼求勝的意志要高過對生命的尊重？這並不是場電玩遊戲，而是一條條活生生的人命，這樣不具人性的人與無差別攻擊的病毒有什麼不同？」他也期待：「但願透過閱讀這本書，可以幫助大家在疫情與戰爭中，更加體會生命的可貴，珍惜自由與自在的價值。」

《失控的轟炸：人道與人性的交戰，造就二戰最漫長的一夜》（The Bomber Mafia）已在各書店上市，亦有電子書版本，透過故事帶領讀者省思戰爭的殘酷與和平的可貴。