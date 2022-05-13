逆風！2022台北國際書展如期舉行　「強化防疫」措施一次看

▲文化部與台北書展基金會今（13）日宣告，2022台北國際書展如期舉辦，將強化防疫措施。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

本土疫情嚴峻，「台北國際書展」再度面臨辦與不辦的兩難，日前書展基金會針對國內出版社調查意願，有超過5成5出版社希望停辦；不過考量書展已經在國際上缺席2年，還有57個出版單位、31個國家展位表達將續參展意願，因此今（13）日宣告，依照原計畫在6月2～7日於世貿一館，以加強防疫來舉行。

台北國際書展受到疫情影響，實體書展已連續2屆停辦，考量今年疫情，書展基金會調查所有參展業者意見，針對續辦或延辦一一聽取許多寶貴建議，經密切研商後，文化部與台北書展基金會今（13）日召開記者會宣布，因目前中央流行疫情指揮中心並未停止大型活動，國內防疫政策朝正常生活的「防疫新階段」進行，且亦有57個出版單位、31個國家展位表達將續參展意願，因此2022台北國際書展將持續辦理。

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文化部表示，面對今年疫情衝擊，書展不能再停辦，尤其在各大國際書展如安古蘭漫畫節、波隆那童書展、倫敦書展、首爾書展等陸續恢復實體辦理，恰如今年書展的英文主題「Reading & Publishing Beyond the Pandemic」，而立之年的台北國際書展更要堅韌地在疫情中展現蓄積3年的台灣出版能量。



文化部指出，書展雖續辦但仍完全尊重各參展業者的意願，針對將退展的業者，書展基金會將退回3成展位費；至於續參展的單位，文化部除維持最高7成的展位補助費外，參展業者因防疫所需的相關支出，如參展期間工作人員因防疫需求而住宿旅館費用等，文化部將提供部分補助，以展位費最高3成為標準，詳細補助辦法將於後續公布。



書展基金會表示，依照30年來台北國際書展的參展辦法，除了過去2年書展停辦的例外，所有在書展舉辦的情況下，參展者在參加過展位圈選會後再退展的情況，並無法退還展位費。考量今年疫情變化的特殊背景，文化部及基金會做了許多討論，雖然貿協的場租早已支付，無從退款，但基金會出於特別情況服務出版同業立場，在力所能及的範圍，將自行負擔退還3成展位費給退展者。提醒有意退展者必須在5月17日下午6點前書面正式告知退展，逾時則不再處理。

▲文化部政務次長李靜慧說明。（圖／文化部）



文化部政務次長李靜慧指出，經過幾日與參展單位仔細的溝通及瞭解，文化部充分理解出版業者認為書展與其他商展不同，包含書展有更多的觸摸機會、人潮眾多等。因此，文化部在防疫措施、開放時間等，做了更多加強版的具體措施，針對續參展的業者，也在經費及防疫措施上，給予更強力的支持。



文化部表示，書展期間將強化各項防疫措施，包含於書展7個出入口裝設防疫門，提供入場者全身消毒；提供所有參觀民眾單片裝口罩、手套，民眾入場時除全程佩戴口罩，並可戴手套；展場各出入口、公共區域提供酒精，以隨時清潔手部；將空區移做排隊區拉大社交距離，改善以往於走道上排隊情形。



此外，文化部也將提供各參展單位快篩劑，大會及參展工作人員於展期間均進行健康監測，若有身體不適、快篩陽性者禁止入場服務。大會也縮短展出時間，僅保留6月3、4日至晚上10點，其餘時間於6點閉展，除降低人事成本及人員風險，於每日閉展後將進行公共區域清消，參展單位於每日閉展後進行展位內消毒，加強收銀台等民眾較常接觸環境消毒次數。



文化部強調，指揮中心目前並未停止大型活動，在國內逐步朝向正常生活的最後階段，期盼國人共同攜手努力，做好防疫、正常活動，期盼2022台北國際書展在出版單位及國人的共同努力下，成為最安心的閱讀場域。