「每10個保母就有6.5個無照」　莊競程要提修法保障托育安全

▲民進黨立委莊競程（右二）召開「居家托育服務品質堪慮，有照管不動！無照無法管！」記者會。（圖／莊競程辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

每年的5月15日是全國兒童安全日，民進黨立委莊競程12日表示，近來保母虐嬰事件頻傳，過去5年以來，光是媒體曝光的案例就超過百件，網路社團上的黑數更是難以統計，自己將研議儘速提出修法，讓孩子能夠平安，讓家長能夠心安。

民進黨立委莊競程、吳玉琴與靖娟兒童安全文教基金會12日在立法院召開「居家托育服務品質堪慮，有照管不動！無照無法管！」記者會，呼籲立即修法以公權力排除無照保母的宣傳與收托，且針對疑似不當對待幼兒的保母，應訂定明確的調查、蒐證、認定流程，避免劣幣驅逐良幣。

靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴指出，該會統計發現，保母托育爭議訴諸媒體的相關案件5年內發生105起，對照社會及家庭署公告的裁罰案件8年僅45件簡直不成比例。分析近年托育司法判決發現，77%為居家托育案件，佔整體相關案件的大宗，過失案件佔69%，故意案件為25.2%

林月琴再指，依照臉書社團「靠北保母」的推估，平台歷年接獲家長的通報案件，約每10個保母中就有6.5個無照，爭議案件層出不窮，運用各種行銷手段混淆家長視聽，對照2021年無照保母的裁罰量為64人，罰鍰6000元且在限期改善期間仍可持續收托幼兒，完全不痛不癢。

莊競程表示，過去5年以來，光是媒體曝光的案例就超過百件，網路社團上的黑數更是難以統計，每一個案例不僅是一個孩子的創傷，也是父母心中永遠的痛。從數字上來看，有照保母人數逐年上升，主管機關必須加強管理機制，特別是通報、查處的流程，必須更加迅速透明。

莊競程也說，對於無照保母的裁處，目前似乎有過低的情形，自己將會研議儘速提出修法，讓孩子能夠平安，讓家長能夠心安。

吳玉琴則強調，對於惡質保母不分有照、無照，國家一定要拿出積極管理的態度，保護幼小的孩童，她也會和莊競程一起推動《兒童及少年福利與權益保障法》、《居家托育人員管理辦法》的修正，針對無照保母的宣傳應訂定禁制條款，並且加重無照保母的裁罰，立即停止托育行為。

林月琴表示，衛福部應該即刻修法，針對無照保母的宣傳訂定禁制條款，加重無照的裁罰、立即停止其托育行為，並且針對托育人員在服務歷程中，明定其不可為之的違法類型、態樣，讓現場人員得以依循。

林月琴也說，衛福部須明確公開所掌握的家內、家外不當對待通報數據，同時比照教育部「教保相關人員違法事件調查處理辦法草案 」，明定通報時間、調查流程、組成認定委員會及建立人才庫。