國道1號北向326.1K事故！國光客運遭追撞　占用中線道造成回堵

▲國道1號北向326.1公里仁德路段，13日近中午發生大型車車禍事故，1部大貨車疑未保持安全距離，追撞前方國光大客車，幸未有人員受傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道1號北向326.1公里仁德路段，13日近中午發生2部大型車車禍事故，1部大貨車疑未保持安全距離，追撞前方1部國光大客車，現場占用中線車道，未有人員受傷，但造成車流受阻堵車，國道警察第四大隊據報前往查處迅速排除。

國道第四大隊指出，1部自用大貨車由49歲丁姓駕駛人駕駛，13日上午11時44分許，行經國道1號北向326.1公里仁德路段時，疑似因未保持安全距離撞擊前方1部由44歲沈姓男子所駕駛國光大客車，現場占用中線車道，幸未有人員受傷，第四大隊警方迅速到場管制交通，完成勘查測繪蒐證後，排除障礙恢復正常車流。

國道第四大隊指出，車禍發生後，立即派遣巡邏車到場處理，事故發生後該2部大型車立即移至安全處所，該起交通事故於11時51分許排除。未保持安全距離為國道十大肇事因素第1位，國道轄線2021年因未保持安全距離發生之交通事故共11430件，四大隊在此呼籲用路人，開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以維護自身及他人的行車安全。