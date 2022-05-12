　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／新北小黃司機對前女友、情敵連開5槍！晚間苗栗落網

▲▼不滿女友結新歡，三重男朝情敵和女友開5槍。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者柯振中、陳以昇／新北報導

新北市三重區11日發生槍擊案，44歲林姓男子朝著前女友以及女友的現任男友開槍，隨後搭計程車逃逸。警方循線調查，12日晚間10點22分在苗栗竹南逮到人，目前全案仍在偵辦當中。

警方調查，44歲林男以開計程車維生，2021年底與35歲的高姓女子交往，2人交往曾發生肢體衝突，氣得高女申請家暴令，不過2022年4月初2人分手，保護令4月10日暫停核發。

▲▼三重槍擊案，男子不滿前女友另結新歡，持槍埋伏射擊。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲林姓運將對前女友、前女友的現人男友開5槍。（圖／記者陳以昇翻攝）

法院12日即將針對保護令開庭，因此林男11日聯繫高女，要求撤銷申請，2人再度發生口角衝突，高女也堅持不撤銷。

林男為此感到更加火大，11日深夜11點多跑到高女位在三重的住處，見高女與32歲王姓新歡出門，立刻掏出預藏的改造手槍，朝2人連開5槍。

▲▼不滿女友結新歡，三重男朝情敵和女友開5槍。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼林姓運將開槍後逃逸。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼不滿女友結新歡，三重男朝情敵和女友開5槍。（圖／記者陳以昇翻攝）

高女、王男遭到槍擊，分別有左小腿、胸部受傷，急救後已無生命危險，林男則前後轉搭5次計程車，前往中部藏匿。

▲▼三重朝前女友開5槍。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼林姓運將朝前女友開5槍後逃逸，12日晚間落網。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼三重朝前女友開5槍。（圖／記者陳以昇攝）

警方經過調查，12日晚間10點22分在苗栗竹南的民族路82號逮到人，林男落網時正在打公共電話，當場被警方壓制。目前警方將人帶回偵辦，詳情仍待釐清。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►收納達人來了！快把它帶回家，從此家裡超整齊

ET快訊
借房讓好友床戰13歲女友　他全程1舉動完蛋了
快訊／新北小黃司機對前女友連開5槍　晚間苗栗落網
獨／AV女優跟「他」1對1親密互動　母胎單身弟說出內心渴望
好市多熱銷商品「悄悄漲價」！　仍搶到1包不剩
唐治平加入《一家團圓》！　睽違6年回歸…暴瘦認不出
陸籍女來台賣春！　待2年不敢出門：在台灣總比回去好
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新北小黃司機對前女友、情敵連開5槍！晚間苗栗落網

陸籍女台南賣春落網！待小套房2年不敢出門：在台灣總比回去好

獨／20年賺進超跑界四大名車！看不到車尾燈　將軍親曝狂妄成功學

桃園臥床女「快篩陽性」猝死！女兒嚇壞求救　相驗結果出爐

九頭身美女議員涉貪沒悔意續押　母備豬腳麵線...聞訊嚎啕大哭

快訊／非法銷售境外基金吸30億　百富董座豪車炫富遭3路搜索

借場地讓好友床戰13歲女伴　他全程偷拍+分享死黨遭判3年10月

摩鐵吸笑氣出事！女友和別人太親密...醋男揮刀砍情敵下場曝

公布酒駕累犯高清無碼照「他竟不露臉」　BUG浮現…監理所也無奈

捍衛「洪瑞珍」商標！　洪家二代告堂妹夫婦侵權結果出爐

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

烏克蘭美女在台學射箭　穿25公斤盔甲霸氣拉弓

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

中華隊巴西聽奧捷報！　許樂100公尺跨欄奪金

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

不滿家門口被隔壁患者臨停　大媽怒衝診間「哪個畜生」？

阿翰終於同框陶晶瑩！　「最難九宮格」考倒本尊：我也分不出來...

快訊／新北小黃司機對前女友、情敵連開5槍！晚間苗栗落網

陸籍女台南賣春落網！待小套房2年不敢出門：在台灣總比回去好

獨／20年賺進超跑界四大名車！看不到車尾燈　將軍親曝狂妄成功學

桃園臥床女「快篩陽性」猝死！女兒嚇壞求救　相驗結果出爐

九頭身美女議員涉貪沒悔意續押　母備豬腳麵線...聞訊嚎啕大哭

快訊／非法銷售境外基金吸30億　百富董座豪車炫富遭3路搜索

借場地讓好友床戰13歲女伴　他全程偷拍+分享死黨遭判3年10月

摩鐵吸笑氣出事！女友和別人太親密...醋男揮刀砍情敵下場曝

公布酒駕累犯高清無碼照「他竟不露臉」　BUG浮現…監理所也無奈

捍衛「洪瑞珍」商標！　洪家二代告堂妹夫婦侵權結果出爐

60歲女星拍大尺度寫真集！　比基尼洩「22吋螞蟻腰」…體態超狂

「境內基金集中清算平台」明年Q2上路　投信業將年省1.65億成本！

WHO：歐洲新冠肺炎死亡人數突破200萬

戴資穎沒能擊退山口茜嘆可惜　點出落敗主因

全國送大麻！泰衛生部長宣布「免費發100萬株」：就像種家庭作物

麟洋配「福地」強壓世錦賽冠軍　下週泰國公開賽不設太多目標

皮膚科醫師教7種「眼下顆粒」判別法！第1種靠正確保養能改善

快訊／新北小黃司機對前女友、情敵連開5槍！晚間苗栗落網

嗆老闆的智慧　3招正面反擊也保得住飯碗

快訊／花蓮22：47發生規模4.2地震　最大震度4級

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

社會熱門新聞

辱藝人偷吃別人老公　蘿莉塔判2月

即／女兒幫翻身驚見臥床母已死亡　2人均快篩陽

父開貨車遭罰超載　兒竟尾隨復仇開車撞飛警

桃園休旅車猛撞釀7傷！家屬求行車記錄器

即／新店14歲少年發燒墜10樓亡　PCR結果出爐

限速40！139縣道吃喜酒　4小時開324件罰單

桃園女「快篩陽」猝死　相驗結果出爐

不滿前女友結新歡！三重男埋伏開槍

高雄嬤買早餐騎17公里！臉曬到紅燙：怎還沒到

九頭身美女議員涉貪續押　母嚎啕大哭

高雄女騎士無視號誌直直衝　慘遭輕軌撞飛

AV女神孟若羽進化　復出直播3萬人收看

即／台61聯結車自撞　全線封閉

獨／跟PCR民眾一起排隊　確診醫護：想到就恐怖

更多熱門

相關新聞

「中央沒有全盤防疫計畫」　劉和然動怒：都是新北先提出政策

「中央沒有全盤防疫計畫」　劉和然動怒：都是新北先提出政策

本土疫情加劇，新北副市長劉和然今（12）日在疫情記者會時上表示，每次都是新北市先出適當的防疫政策，他痛批「中央沒有全盤防疫計畫」，例如當初新北不公布足跡後，中央也跟進，這些壓力也都是市府一肩扛起。

新北期間限定打卡熱點　淡水南瓜隧道繽紛吸睛

新北期間限定打卡熱點　淡水南瓜隧道繽紛吸睛

對前女友與情敵連開5槍　狂男保護令開庭前夕下毒手

對前女友與情敵連開5槍　狂男保護令開庭前夕下毒手

侯友宜：只求中央聽進第一線聲音

侯友宜：只求中央聽進第一線聲音

快訊／侯友宜宣布：快篩陽若符合1條件　即刻啟動居家照護

快訊／侯友宜宣布：快篩陽若符合1條件　即刻啟動居家照護

關鍵字：

新北三重槍擊

讀者迴響

熱門新聞

他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂

唐玲證實胃癌末期！憂只剩3到6個月生命」

小嫻2個月前就說「受不了金剛」！

辱藝人偷吃別人老公　蘿莉塔判2月

確診喉痛可選擇軟質食物、喝綠茶

韓製唾液快篩來了！今天開賣「每入175元」

即／女兒幫翻身驚見臥床母已死亡　2人均快篩陽

確診康復後「出現1後遺症」！過來人秒懂狂點頭

快訊／今暴增17死　本土狂飆6萬5385例、境外增61例

高雄再傳百貨公司熄燈　開幕僅3年

用餐人數下滑！飯店Buffet縮減餐期

婦產科11醫護「集體懷孕」　護士喊：水有問題

過得很放縱！一群人推爆「疫苗1組合」

快訊／台灣魔術先驅「安迪老師」病逝　享壽60歲

小嫻分手金剛　何守正4字給祝福

更多

最夯影音

更多
吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」
30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

烏克蘭美女在台學射箭　穿25公斤盔甲霸氣拉弓

烏克蘭美女在台學射箭　穿25公斤盔甲霸氣拉弓

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面