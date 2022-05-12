快訊／新北小黃司機對前女友、情敵連開5槍！晚間苗栗落網

記者柯振中、陳以昇／新北報導

新北市三重區11日發生槍擊案，44歲林姓男子朝著前女友以及女友的現任男友開槍，隨後搭計程車逃逸。警方循線調查，12日晚間10點22分在苗栗竹南逮到人，目前全案仍在偵辦當中。

警方調查，44歲林男以開計程車維生，2021年底與35歲的高姓女子交往，2人交往曾發生肢體衝突，氣得高女申請家暴令，不過2022年4月初2人分手，保護令4月10日暫停核發。

▲林姓運將對前女友、前女友的現人男友開5槍。（圖／記者陳以昇翻攝）



法院12日即將針對保護令開庭，因此林男11日聯繫高女，要求撤銷申請，2人再度發生口角衝突，高女也堅持不撤銷。

林男為此感到更加火大，11日深夜11點多跑到高女位在三重的住處，見高女與32歲王姓新歡出門，立刻掏出預藏的改造手槍，朝2人連開5槍。

▲▼林姓運將開槍後逃逸。（圖／記者陳以昇翻攝）



高女、王男遭到槍擊，分別有左小腿、胸部受傷，急救後已無生命危險，林男則前後轉搭5次計程車，前往中部藏匿。

▲▼林姓運將朝前女友開5槍後逃逸，12日晚間落網。（圖／記者陳以昇攝）



警方經過調查，12日晚間10點22分在苗栗竹南的民族路82號逮到人，林男落網時正在打公共電話，當場被警方壓制。目前警方將人帶回偵辦，詳情仍待釐清。

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