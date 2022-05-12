對前女友與情敵連開5槍動機曝！她拒撤保護令　狂男開庭前夕下毒手

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區發生前男友帶槍近距離射擊前女友及現任男友，原以為是單純感情糾紛，沒想到是不滿前女友提告申請家暴令，開庭前一晚要求撤銷，前女友不從，才拿出預藏的手槍對她及現任男友開槍，犯案後轉乘5次計程車，目前往中部逃逸，警方正全力追緝中。

▲林男朝前女友高女及她現任男友王男近距離開槍。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，以開計程車維生的44歲林姓男子，2021年底與35歲從事服務業的高女交往，過程中2人曾口角引發肢體拉扯衝突，高女怒提告並申請家暴令，今年（2022年）4月初2人交往半年後分手，4月10日暫時保護令核發，讓林男更加不爽。

▼警方封鎖現場採集證物。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

由於法院將在12日針對保護令開庭，11日開庭前一天，林男聯繫高女，要求撤銷申請保護令，雙方又再度起口角，高女堅決不撤銷，讓林男更加火上加油，晚間11時許，直接到高女三重區自強路一段住家，見她與新男友32歲王男走出家門，二話不說，掏出預藏的改造手槍朝2人近距離開了5槍。

高、王2人分別左小腿及胸部受到槍傷，經緊急送醫救回性命；林男犯案後開始逃亡，前後轉搭5次計程車，目前逃往中部藏匿，警方正全力追緝中。

▼林男將犯案用改造手槍丟棄現場後逃逸。（圖／記者陳以昇翻攝）