三重情侶遭轟5槍！手術前PCR才知「無症狀確診」　承辦警急快篩

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

新北市三重區11日發生槍擊案，44歲林姓男子朝著前女友以及女友的現任男友開槍，隨後搭計程車逃逸。警方循線調查，12日晚間10點22分在苗栗竹南逮到人，目前全案仍在偵辦當中。而遭開槍的情侶檔送到醫院後因要手術，院方先行替2人PCR採檢，這才赫然發現2人確診、均是無症狀患者，連染疫都毫不自知。

▲警方在槍案現場採證。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，44歲林男以開計程車維生，2021年底與35歲的高姓女子交往，2人交往曾發生肢體衝突，氣得高女申請家暴令，不過2022年4月初2人分手，保護令4月10日暫停核發。

法院12日即將針對保護令開庭，因此林男11日聯繫高女，要求撤銷申請，2人再度發生口角衝突，高女也堅持不撤銷。林男為此感到更加火大，11日深夜11點多跑到高女位在三重的住處，見高女與32歲王姓新歡出門，立刻掏出預藏的改造手槍，朝2人連開5槍。

高女、王男遭到槍擊，分別有左小腿、胸部受傷，送到醫院後開刀保住一命；離奇的是，2人術前依院方SOP進行PCR採檢，檢驗結果赫然呈現陽性反應，院方這才發現高、王2人皆是無症狀患者，連染疫都不自知。隨後承辦此案的警方、醫護也緊急快篩，幸初步結果均為陰性。

而開槍逞兇的林嫌則於12日深夜10時22分在苗栗竹南落網，當時他正在試圖撥打公共電話，遭眼尖的警方發現並立即壓制帶回，全案調查後將以涉嫌殺人、槍砲等罪嫌移送新北地檢偵辦。

▼開槍的林嫌昨深夜在苗栗竹南落網。（圖／記者陳以昇翻攝）