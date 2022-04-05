CNN：西方懲罰普丁「快要沒招了」　狂祭制裁救不了死去平民

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透社）

記者吳美依／編譯

俄軍被指控屠殺烏克蘭平民，4日又爆出布查鎮（Bucha）慘案，引發實施新一波制裁、調查及審判戰爭罪的呼籲聲浪。但CNN政治記者科林森（Stephen Collinson）卻認為，西方已經快要沒有方法懲罰普丁，即使各國多次譴責、軍援或實施制裁，試圖影響戰爭發展，但不僅無法動搖俄羅斯總統，也拯救不了無辜百姓的生命。

科林森解釋，雖然長遠看來，西方懲罰性措施確實帶來破壞性影響，但作為威懾工具而言，很顯然失敗了。因為，即使俄羅斯面臨史上最嚴厲的制裁，文化、外交、經濟及體育領域都被孤立，卻都未能阻止普丁。

▲烏克蘭基輔近郊的布查鎮（Bucha）屍橫遍野，許多平民疑似遭到「行刑式槍殺」。（圖／路透）



普丁政治地位非常安全，不擔心被貼上戰爭犯的標籤，除非俄國發生驚人政治變革，否則接受審判的機會也微乎其微。他不受到道德譴責影響，也很願意吸收經濟衝擊、容忍軍隊重大傷亡，反而宛如獲得特殊豁免權。

儘管外界看來，對俄國而言，這場戰爭堪稱軍事、外交及經濟的多重災難，但若普丁的目標只是盡可能摧毀烏克蘭，創造一場勝利躍上官媒版面，卻仍可能取得成功。因此，從多個層面來看，普丁在與西方玩一場「不對稱的遊戲」，西方實施制裁，是基於俄國利益與侷限的邏輯觀點，但對普丁而言卻不是這麼一回事。

此外，俄羅斯擁有全世界最大的核彈庫存，強大武力產生的威懾作用，導致西方不願直接介入烏克蘭戰爭，也不願冒著與俄國發生災難性衝突的風險，例如設立禁飛區以拯救平民。普丁深深明白這一點，並且試圖把自己打造成「不會被嚇倒的獨裁者」。

▲馬力波婦幼醫院遭俄軍襲擊。（圖／達志影像／美聯社）

由於俄軍暴行頻傳，各方試圖制定正式、享有全球合法性的戰爭罪究責機制，但此事可能因為現行國際體系而變得複雜。舉例來說，俄國肯定會利用聯合國安理會的投票否決權阻止類似企圖，北京也很可能破壞究責侵犯人權罪行的措施。

若歐盟制定最新制裁，仍可能重挫俄國經濟，大幅削減俄軍戰爭資金。但儘管法國總統馬克宏支持禁止俄羅斯煤礦及原油出口至歐盟，此舉卻可能導致能源短缺及通膨飆漲更加惡化，德國等其他政府是否願意做到這種程度，令人懷疑。

而且，不論何者懲罰性措施，都脫離不了2大核心問題，普丁是否真的受到這些壓力影響？在此之前，還有多少烏克蘭平民會死去？

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