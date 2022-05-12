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歐盟主席：俄國開戰烏克蘭　為國際秩序帶來「最直接威脅」

▲▼ 日歐領袖12日舉行會談。圖為日本首相岸田文雄與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）（圖／路透）

▲范德賴恩（右）說，俄羅斯對烏克蘭的野蠻戰爭，為今天的國際秩序帶來最直接的威脅。（圖／路透）

中央社東京12日綜合外電報導

日本首相岸田文雄今天跟歐洲理事會（European Council）主席米歇爾及歐盟執委會主席范德賴恩舉行定期領袖會談，3人除齊聲譴責俄羅斯入侵烏克蘭，也確認將合作因應。

日本讀賣新聞報導，岸田在會談開頭就強烈譴責俄羅斯，稱侵略烏克蘭之舉已動搖國際秩序基礎，「日本與歐盟將強力制裁俄羅斯，以堅定決心進行因應」。

米歇爾（Charles Michel）回應說，日歐共享自由民主和基於規範建立的國際秩序等價值，希望強化彼此合作。他也對日本制裁俄國與支援烏克蘭表達謝意。

歐盟2021年9月發表「印度太平洋戰略」，提出強化參與印太地區的政策方針，主要是對中國在東海與南海持續發展海洋的憂慮擴大。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）在會談中說，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）與中國國家主席習近平交情深厚，「我們必須阻止對國際秩序帶來的挑戰」，對中俄合作示警。

雙方會談後舉行午餐會，料將進一步對因應北韓等議題交換意見；岸田預料也會提出希望歐盟早日取消對日本食品的進口限制。

日本放送協會（NHK）報導，這場會談從今天上午10時30分起舉行。上任後首度出席日歐定期領袖會談的岸田說，歐洲與印太的安全保障密不可分，藉由武力片面改變現狀的行為，在全球各地絕對都不被容許。

面對中國與北韓，日歐確認朝實現自由且開放的印太強化合作，並在包括因應氣候變遷、經濟安全保障及能源領域方面推動合作。

岸田在會後聯合記者會說，今天公布作為會談成果的共同聲明，希望能向國際社會展現日歐強力積極的訊息。

談到米歇爾13日將訪問廣島，並參訪原爆資料館等地，岸田對此表達歡迎之意，說面對「無核武世界」這樣遠大的理想，希望和歐盟共同努力。

米歇爾在聯合記者會說，歐盟與日本都提供烏克蘭人道、財政及軍事方面支援，也討論針對防止逃避制裁、打擊假情報的合作，「我們都確信，必須讓戰爭犯罪的責任者接受審判」。

范德賴恩說，俄羅斯對烏克蘭的野蠻戰爭，為今天的國際秩序帶來最直接的威脅。

面對中國與北韓，范德賴恩說歐盟將在印太地區扮演積極角色。

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