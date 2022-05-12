老兵申請陸配兩度遭打槍　扮少將拿偽造證明又被拆穿

▲劉男穿少將軍服進行面談 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市三峽區一名退伍老兵，申請2次陸配來台皆被打槍，第3次竟異想天開，偽造國軍少將在職證明及官章，又為規避移民官陸配入境訪談，謊稱參加國軍教召無法配合家訪，當天面訪還身穿少將軍服，但移民官早就調查出他偽造的身份，當場將他識破，依偽造文書罪移送偵辦。

據悉，75歲劉姓退伍軍人日前2次申請65歲的中國籍妻子來台，都因無積極事證足以證明雙方婚姻為真實，遭內政部移民署不予許可入境，劉男不死心，竟異想天開，先以WORD文書軟體編輯，列印現任少將的在職證明，並偽造「陸軍後備軍人司令部印」的官章蓋印於在職證明上，向移民署第3次申請陸配入境許可。

由於移民官需要進行家訪，劉男還謊稱因身處苗栗斗煥坪營區處理國軍教召，及部隊染疫問題，不便配合家訪，但移民官仍依規定前往劉男三峽家中，他僅透過電鈴應門卻不願接受家訪，讓移民官直覺有異，暗中向國軍相關單位求證劉男身份虛實。

▼劉男偽造少將身份及官章 。（圖／記者陳以昇翻攝）

到了面訪當天，劉男還大費周章身穿國軍少將制服到專勤隊進行訪談，過程中面對問題皆以「國防機密」為由拒答，最後移民官直接識破他的身份，他才坦承偽造，全案依偽造文書罪移送新北地檢署偵辦，最重將判3年有期徒刑。

▼劉男偽造參加教召公文 。（圖／記者陳以昇翻攝）