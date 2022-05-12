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一群人推爆「疫苗1組合」　中鏢後仍驚嘆：真的好

▲▼高端疫苗,追加劑,台北田徑場疫苗注射站,疫苗接種,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,EUA緊急授權,免疫橋接,中和抗體,保護效力,次蛋白疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲打疫苗「1組合」引發熱議。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

去年5月中開始，台人開始接種新冠肺炎疫苗，也陸續施打第二劑、第三劑。現在疫情整個大爆發，就有網友在PTT的Gossiping板上問卦，「確診案例與施打疫苗狀況分享」，分享身邊親友確診狀況及當初施打的疫苗，吸引不少人留言回報。其中，有1組合意外被推爆，話題引發熱論。

這位網友文中列出3組，第一組是非同住的親友，施打疫苗部分是「夫妻皆AAM、2歲小孩未接種」，確診狀況則是「小孩在幼兒園感染，咳嗽、畏寒、喉嚨痛、反覆發燒症狀3天，已康復；夫：輕症，咳嗽、畏寒、喉嚨痛，症狀2天，已康復；妻： 輕症，咳嗽、畏寒、喉嚨痛，症狀4天，已康復」。

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第二組是施打3劑BNT的朋友，「他的同住家人確診，目前居隔第4天，今日快篩為陰」。第三組是施打AZ、BNT、莫德納的朋友，「座位附近有人確診， 確診者周圍有5個也確診，但他快篩皆為陰性。」

▲▼新冠肺炎疫苗,疫苗接種站,莫德納疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,疫情,緩打潮,疫苗覆蓋率,追加劑,共存,清零,第三劑。（圖／記者李毓康攝）

▲有人稱「AZ+AZ+莫德納」是最強組合。（示意圖／記者李毓康攝）

貼文底下則有網友紛紛回報，「ABM，上週篩四次快篩、兩次PCR才確診」、「BBB很難發病，喉嚨痛一個禮拜但快篩陰性」、「AAB，平安。」其中，不少施打1組合的人都讚嘆不已，有的是沒確診，有的確診但直呼症狀不嚴重，「AAM真的好，症狀都很輕」、「AAM各種到處跑，上健身房也沒事」、「AAM+1，只有第一劑很不舒服。」

不過，也有網友指出，「要看個人體質啦！有人隨便跑到處內用，結果周邊都確診，他就沒有，都懷疑他已得過，是帶原者惹」、「分享啥？都幾十萬人確診了，一定各種組合都有確診案例」、「身邊都確診他沒事，啊他就無症狀啊！有六成的人是無症狀的啦！不要再說他沒事了。」

另外，11日也有人發文問卦，「AAM仔最強組合還確診的進來」，「去年AZ被黑的最慘，說什麼會死人，結果副作用很強其實是對身體抗體是好的，然後第二劑也是az，再來加強劑，傳說中的王者阿莫，就這三劑我覺得很無敵，有沒有AAM仔還中獎的嗎？有燒嗎？」

值得注意的是，有不少AAM一族都沒出現症狀，但也絕非代表無敵不會中，「剛量37.1，我是昨天開始喉嚨痛一直咳嗽，然後有一點點肌肉痛」、「AAM，發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水都有」、「AAM，生活放縱，沒驗過但目前還沒症狀」、「AAM+1，已經燒了四天，喉嚨痛到無法吞口水」、「AAM確診第五天，身體有康復感覺，但嗜睡」、「AAM確診完全無症狀，家人也沒被傳染。」

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