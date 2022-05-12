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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

WHA月底登場！台灣尚未收到邀請函　外交部：爭取到最後一刻

▲▼2021年世界衛生大會（WHA）因疫情關係，採線上視訊會議方式進行。（圖／路透）

▲2021年世界衛生大會（WHA）。（資料照／路透）

記者呂晏慈／台北報導

第75屆「世界衛生大會」（WHA）訂於5月22日至28日舉行，外交部發言人歐江安12日在例行記者會說明，本年「世界衛生組織」（WHO）秘書處考量國際疫情及會議場地限制等因素，直到4月22日才向各會員國通知報名與會事宜。目前我方尚未收到邀請函，外交部與衛福部將持續爭取以觀察員身分出席WHA，相關努力從未停止，也會爭取到最後一刻。衛福部將由政務次長李麗芬率領「世衛行動團」赴日內瓦表達台灣參與WHA的訴求與決心。

歐江安補充，本年WHA會場不設旁聽席，也不開放各國辦理周邊活動，但會議將作公開轉播。我國世衛行動團也將透過場外活動與各國代表團及醫衛專家學者就對抗疫情等全球公衛事務進行專業交流；例如我國國際合作發展基金會與相關國際機構將在WHA會議期間合辦的「緊急事件下強化健康照護之可近性」論壇。

歐江安強調，外交部將持續與衛福部合作，善用目前累積的國際動能與友我聲量，爭取常態性參與WHO相關會議、活動與機制。

此外，對於捷克參議院本月11日再度以壓倒性高票通過決議，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）國際民航組織（ICAO）及國際刑警組織（INTERPOL）。歐江安表示，外交部表達誠摯感謝，台捷共享自由、民主、人權等普世價值，雙方持續積極發展全方位的合作夥伴關係，台灣樂願與捷克等民主陣營的合作夥伴攜手努力，繼續為人類的健康福祉及永續發展貢獻心力。

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