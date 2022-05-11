日賺4千5！陸核酸採樣員超搶手　爽領年終、免費住宿＋旅遊

▲大陸核酸採樣員十分搶手。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

大陸堅持「清零」政策，核酸採樣員變得十分搶手，因為是高危險工作，平均日薪高達1千人民幣，換算匯率是4500元台幣左右。綜合陸媒報指出，核酸採樣員不只日薪高，有些公司招人還會發放年終獎金、免費住宿甚至給股票等福利，大搶人才上門。

陸媒《上海證券行業周報》報導指出，北京、上海、杭州、寧波等地已陸續公布核酸檢測要求，加碼建設常態化核酸檢測點。其中，杭州地區已經有1萬個免費核酸採樣點，要求市民每48小時測一次核酸。

該報導稱，按照杭州的人口數量測算，約1200人對應一個檢測點。若按照該比例，僅考慮城市人口，全大陸範圍內至少將新增75萬個檢測點，相對應的核酸採樣員至少在百萬人以上。

日前，大陸多家招聘網站廣招人手，「核酸採樣員」、「核酸檢測採樣護士」、「核酸採集員」的招聘訊息十分密集，各家公司發出的福利也十分優厚。

▲大陸核酸採樣員平均日薪換算有4500台幣。（圖／路透）

廣東某人力資源公司的核酸採樣員招人訊息稱，有護士資格證及電子化執業證並在有效期內，18-35歲，接種完第三針疫苗。月薪1萬到1.5萬元（單位：人民幣，同下），換算台幣月薪5萬多。合約包吃住，有全勤獎、節日福利、「五險一金」、包住宿和餐飲補貼。工作內容主要是配合街道辦或者醫院做核酸採樣。

長三角某城市健康管理公司招募「核酸檢測採樣護士」，要求具備護士證，有採血及核酸採樣經驗優先。報酬一天400到600元，封控期間一小時是70到100元。主要負責公司規定的人（主要負責鼻咽拭子）或物（冷庫物品）的新冠核酸採樣。

某醫療投資管理公司招募「核酸檢測採樣護士」，要求有護士證，有核酸採樣經驗。薪酬一天1000元，不僅提供年終獎金、定期體檢、免費住宿和「五險一金」，甚至還有員工旅遊、股票期權。

地疫情防控部門人員給第一財經記者提供的《核酸採樣培訓PPT》顯示，核酸檢測採樣工作人員需掌握醫用防護口罩佩戴和摘除方法、醫用防護用品穿戴、口咽拭子採集方法等多項技能。

如此優厚福利引起大陸網友熱議，「早知道去考護士」、「現在轉行來得及嗎？」也有人質疑，「突然需要大量護士執照人才，假證照又要猖獗了。」