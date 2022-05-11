　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

日賺4千5！陸核酸採樣員超搶手　爽領年終、免費住宿＋旅遊

▲▼新冠肺炎,廣東,廣州,核酸檢測。（圖／路透社）

▲大陸核酸採樣員十分搶手。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

大陸堅持「清零」政策，核酸採樣員變得十分搶手，因為是高危險工作，平均日薪高達1千人民幣，換算匯率是4500元台幣左右。綜合陸媒報指出，核酸採樣員不只日薪高，有些公司招人還會發放年終獎金、免費住宿甚至給股票等福利，大搶人才上門。

陸媒《上海證券行業周報》報導指出，北京、上海、杭州、寧波等地已陸續公布核酸檢測要求，加碼建設常態化核酸檢測點。其中，杭州地區已經有1萬個免費核酸採樣點，要求市民每48小時測一次核酸。

該報導稱，按照杭州的人口數量測算，約1200人對應一個檢測點。若按照該比例，僅考慮城市人口，全大陸範圍內至少將新增75萬個檢測點，相對應的核酸採樣員至少在百萬人以上。

日前，大陸多家招聘網站廣招人手，「核酸採樣員」、「核酸檢測採樣護士」、「核酸採集員」的招聘訊息十分密集，各家公司發出的福利也十分優厚。

▲▼石家莊全市8日完成全員核酸檢測。（圖／路透）

▲大陸核酸採樣員平均日薪換算有4500台幣。（圖／路透）

廣東某人力資源公司的核酸採樣員招人訊息稱，有護士資格證及電子化執業證並在有效期內，18-35歲，接種完第三針疫苗。月薪1萬到1.5萬元（單位：人民幣，同下），換算台幣月薪5萬多。合約包吃住，有全勤獎、節日福利、「五險一金」、包住宿和餐飲補貼。工作內容主要是配合街道辦或者醫院做核酸採樣。

長三角某城市健康管理公司招募「核酸檢測採樣護士」，要求具備護士證，有採血及核酸採樣經驗優先。報酬一天400到600元，封控期間一小時是70到100元。主要負責公司規定的人（主要負責鼻咽拭子）或物（冷庫物品）的新冠核酸採樣。

某醫療投資管理公司招募「核酸檢測採樣護士」，要求有護士證，有核酸採樣經驗。薪酬一天1000元，不僅提供年終獎金、定期體檢、免費住宿和「五險一金」，甚至還有員工旅遊、股票期權。

地疫情防控部門人員給第一財經記者提供的《核酸採樣培訓PPT》顯示，核酸檢測採樣工作人員需掌握醫用防護口罩佩戴和摘除方法、醫用防護用品穿戴、口咽拭子採集方法等多項技能。

如此優厚福利引起大陸網友熱議，「早知道去考護士」、「現在轉行來得及嗎？」也有人質疑，「突然需要大量護士執照人才，假證照又要猖獗了。」

►你沒看錯，契爾氏淡斑精華、金盞花化妝水都打折了！

ET快訊
快訊／YouTuber金針菇快篩陽性！　IG曝現況
快訊／「洛基」湯姆希德斯頓訂婚了！　親口證實首發聲
老大關完換老二！二寶媽崩潰「關關復關關」　家長秒懂
婆婆喊喉嚨痛！門診掏「2條線快篩」　醫嚇到臉綠
快訊／金剛淚崩認分手小嫻！　「變回朋友」曝原因
快訊／金剛、小嫻分手了！情變原因曝光　
蘋果推舊換新超殺優惠　「這款iPhone」最高折2萬元
快訊／總統府確診＋2　1名國安會員工、1名蔡英文警衛室駕駛
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

日賺4千5！陸核酸採樣員超搶手　爽領年終、免費住宿＋旅遊

廈門美甲店聘猛男遭警查訪　業者超火：事發地在海峽另一頭！

24歲男每天嗑4杯奶茶「身體恐怖下場」曝光！ICU搶救7天救回一命

千年噴砂遺跡成遊客「告白牆」　陝西考古博物館開館10天多處遭破壞

「便利店」懸掛120公尺高絕壁上！店員每天攀岩上班　網一看腿軟

首套陸製深水採油樹完成安裝　衝破全球僅5間歐美公司掌握技術圍籬

阻斷傳播鏈！上海強制入戶消毒　北京「24小時處置」不漏一人

大陸4月CPI時隔5個月「重回2時代」創新高　PPI一年新低

兩岸青年發展論壇舉行　洪秀柱致詞：兩岸融合不可阻擋

江西最順大老虎落馬！　賄絡「某前政協主席」換一把手官職

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

李瑞鎮當經紀人超混「只想到處吃」　尹汝貞傻眼「幹嘛選他」秒開除XD

695公斤毒品證物一次燒掉　首見判決前提早公開銷燬

北海道柯基出門散步　突後悔...挪起短腿倒車

61萬網紅「全家6人快篩陽性」 不想群聚PCR被指「隱匿病情」崩潰

張杰「沒想過分開住」謝娜害羞了　夫妻倆狂放閃…井柏然要吐惹ＸＤ

日賺4千5！陸核酸採樣員超搶手　爽領年終、免費住宿＋旅遊

廈門美甲店聘猛男遭警查訪　業者超火：事發地在海峽另一頭！

24歲男每天嗑4杯奶茶「身體恐怖下場」曝光！ICU搶救7天救回一命

千年噴砂遺跡成遊客「告白牆」　陝西考古博物館開館10天多處遭破壞

「便利店」懸掛120公尺高絕壁上！店員每天攀岩上班　網一看腿軟

首套陸製深水採油樹完成安裝　衝破全球僅5間歐美公司掌握技術圍籬

阻斷傳播鏈！上海強制入戶消毒　北京「24小時處置」不漏一人

大陸4月CPI時隔5個月「重回2時代」創新高　PPI一年新低

兩岸青年發展論壇舉行　洪秀柱致詞：兩岸融合不可阻擋

江西最順大老虎落馬！　賄絡「某前政協主席」換一把手官職

YouTuber金針菇快篩陽性！　「現已居家隔離」報平安：有點喉嚨痛

湯姆斯盃／男雙「楊肉盧」三局勝出　中華確定分組第一晉8強

快訊／「洛基」湯姆希德斯頓訂婚了！　親口證實首發聲：非常感謝

味全復賽陣容大變動　二軍拉上14人支援

台航首季EPS0.59元、後續季季高　出售陽明股票獲利明年將用來加高股利

泰迪認證有夠難纏　陳傑憲登「4割男」想維持久一點

烏克蘭赫爾松「新領導層」呼籲：併入俄羅斯　將發護照給境內居民

無良保母涉虐1歲娃顱內出血　還超額收托15幼兒遭重罰20萬元

「你的腳腳好囉」尿布貴賓受傷留陰影　吃了「神奇中藥粉」才相信

3米高屋頂摔地「骨盆骨折」險死　3D列印技術助骨盆固定復位

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

大陸熱門新聞

澳門2裸女陳屍美獅美高梅酒店！詭異仰躺窗戶旁地上

女子發出「12、0」數字後失聯

他帶秘書回家　假裝女友卻真做了

爽中2710萬頭獎！她全匯給老公：繼續上班

科興年淨賺3600億！卻裁7成員工

他開車「0減速」連撞8車　竟因沒吃早餐

「帝吧」IP竟在台灣　國台辦回應

國台辦：奉勸謝長廷收斂一點

上海孕婦買雞蛋分鄰居釀禍！志工變黑社會深夜上門

戳鼻30次快崩潰！他曬「快篩鋼彈」震驚網

便利店懸掛120公尺高絕壁上！店員每天攀岩上班

女學生實名舉報講師「道德敗壞」306天無果 南開大學：學校非常重視

陸男撞臉馬斯克秀「菜英文」在推特爆紅 馬斯克本人翻牌：想見

上海微解封「紙片喵」得救！

更多熱門

關鍵字：

核酸採樣

讀者迴響

熱門新聞

70歲張菲「一劑都不想打」1原因轉念！

小四兒確診高燒40.5度　媽自救72小時感動2萬人

爸爸進門2hrs病毒傳全家！1家7口「只有奶奶逃過」

「兒童1救命藥」大缺貨！藥局心急：真的叫不到

金剛、小嫻被爆已分手！「個性差異難磨合」搬出愛巢

貴婦奈奈「一家四口」躲藏處曝　傳侵佔國安密帳通緝犯也在這

男星認是更生人「還在假釋期」

快訊／今增8死！本土狂飆5萬7188例、境外增28例

Netflix開鍘寄生用戶！預計「這時間點」就要收費

快訊／大雷雨炸3縣市　上班上課注意

深田恭子「連15小時狂喝酒」被吼分手

蠟筆小新免費貼圖來了！　LINE「7組隱藏版貼圖」趕快下載

「不知小孩是老公還公公的！」人妻偷吃懷孕了

4P夫妻每晚輪流睡　不知孩子生父是誰

2親友快篩陰！醫不信「深戳轉5圈」結果秒愣

更多

最夯影音

更多
10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜
騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面