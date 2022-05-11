嘉義市公托1孩童確診　全園職工+嬰孩近40人停托3天

▲嘉義市東區公共托嬰中心傳出1嬰孩確診 ，全園區近40職工及嬰孩皆停托三天 。（圖／翻攝嘉義市東區公共托嬰中心臉書）

記者翁伊森／嘉義報導

中央流行疫情指揮中心11日公布全國本土新增57188例，嘉義市新增205例確診個案，包含12歲以下38例，12-64歲 147例，65歲以上20例，目前居隔2545人，解隔506人，輕症居家照護人數935人。另外東區公共托嬰中心也傳出1人確診，連帶35位嬰幼兒及4位托育人員停托，園方已積極清消並請家長帶回孩童狀況並觀察。

嘉義市東區公共托嬰中心11日傳出1名嬰幼兒經PCR陽性確診，依據衛福部社家署公告，確診者該班嬰幼兒共計16位及托育人員4位停托3天(5/12-5/14)。另，上午8點前到校未入班但與確診者接觸者共計嬰幼兒19位，同樣停托3天(5/12-5/14)。

據了解，該確診嬰孩因為與19位孩童都是家長早上8點前送到園區，才讓孩童皆在同一行政區域等待各自班別老師帶回班上，園方今天獲知該孩童確診後，已立即通知其他家屬將孩童帶回，園區並立即清消且全停托三天。

嘉義市政府表示，已要求東區公托除持續強化防疫、加強清消之外，公托中心也將研議在疫情嚴峻的狀況下，請家長配合分流分時入班，加強保護孩子健康。