假裝單身有目的？12星座「不願公開」戀情背後真相曝

▲12星座不願公開戀情的心態 。（圖／取自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導

彼此在一起一段時間了，但對方卻不願公開放閃，這樣的行為，到底是低調還是另有目的，據《星座好朋友》網站分析，12星座遲遲不願宣佈自己已經有對象，其實是有原因的！

自己生性不安定：雙子、天蠍

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雙子一但有了對象，其實他們不太會去拈花惹草，但是他們的嘴巴可以就不一定了，有的時候，他們喜歡用這種方式讓另一半更想抓住他們。

天蠍分成兩種，如果你是他們苦苦追求的，那麼他們會很珍惜，如果是在沒有這麼喜歡對方的前提下，他們倒是很享受被人愛慕的感覺，有可能會有見一個愛一個的情況發生。

想要保持自己行情：處女、雙魚

雙魚跟處女覺得如果公開戀情，也就代表自己死會，沒行情了，他們如果不夠愛你，就會有這樣的想法，避免自己陷入這樣的窘境，他們會保持自己的行情，讓別人來追求。

天生就低調：牡羊、天秤、射手、水瓶

牡羊在還沒有穩定之前，他們喜歡保持著神秘感，對於感情也比較保密。

天秤倒比較怕麻煩，害怕一旦公開就會很多人問東問西，這會讓他們感到麻煩，他們會拖到不能再拖的時後才公開。

射手擔心公開了，就會被評論，有些惡意的評論可能會讓他們想要退縮，因為他們很容易被人干擾影響，為了保護愛情，他們寧可什麼都不說，不願放閃。

水瓶認為戀愛是兩個人的事情，彼此相愛就好，不用別人來評價，不用得到別人的認同，他們都一樣愛你，只要想到評論他們就會感到煩躁。

怕被別人搶：金牛

金牛是很保護自己的感情，他們習慣秘密進行，除非到了不得已要公開的地步，只要公開戀情，就會變得很高調喜憨放閃，其實他們內心很自卑，對感情也非常執著，容易鑽牛角尖，內心其實是害怕被別人搶走。

伴侶條件不優怕丟臉：巨蟹、獅子、魔羯

巨蟹其實喜歡低調的生活，如果對方條件不比自己好，他們會隱性放閃，盡量不讓對方的臉、打扮曝光。

對獅子來說最重要的就是面子，對方一定要是在朋友面前抬的起頭的外貌，如果不是，他們真的很難告訴別人自己有對象，就怕被評論、被說閒話。

魔羯欣賞工作表現好的人，如果對方的能力不夠好、職位不夠厲害，他們可能就會比較低調，怕被人知道了，會被當笑話。