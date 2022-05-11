　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

假裝單身有目的？12星座「不願公開」戀情背後真相曝

▲▼情侶吵架,爭吵,分手,吵架,不開心,爭執,戀人 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲12星座不願公開戀情的心態 。（圖／取自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導

彼此在一起一段時間了，但對方卻不願公開放閃，這樣的行為，到底是低調還是另有目的，據《星座好朋友》網站分析，12星座遲遲不願宣佈自己已經有對象，其實是有原因的！

自己生性不安定：雙子、天蠍

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙子一但有了對象，其實他們不太會去拈花惹草，但是他們的嘴巴可以就不一定了，有的時候，他們喜歡用這種方式讓另一半更想抓住他們。

天蠍分成兩種，如果你是他們苦苦追求的，那麼他們會很珍惜，如果是在沒有這麼喜歡對方的前提下，他們倒是很享受被人愛慕的感覺，有可能會有見一個愛一個的情況發生。

想要保持自己行情：處女、雙魚

雙魚跟處女覺得如果公開戀情，也就代表自己死會，沒行情了，他們如果不夠愛你，就會有這樣的想法，避免自己陷入這樣的窘境，他們會保持自己的行情，讓別人來追求。

天生就低調：牡羊、天秤、射手、水瓶

牡羊在還沒有穩定之前，他們喜歡保持著神秘感，對於感情也比較保密。

天秤倒比較怕麻煩，害怕一旦公開就會很多人問東問西，這會讓他們感到麻煩，他們會拖到不能再拖的時後才公開。

射手擔心公開了，就會被評論，有些惡意的評論可能會讓他們想要退縮，因為他們很容易被人干擾影響，為了保護愛情，他們寧可什麼都不說，不願放閃。

水瓶認為戀愛是兩個人的事情，彼此相愛就好，不用別人來評價，不用得到別人的認同，他們都一樣愛你，只要想到評論他們就會感到煩躁。

怕被別人搶：金牛

金牛是很保護自己的感情，他們習慣秘密進行，除非到了不得已要公開的地步，只要公開戀情，就會變得很高調喜憨放閃，其實他們內心很自卑，對感情也非常執著，容易鑽牛角尖，內心其實是害怕被別人搶走。

伴侶條件不優怕丟臉：巨蟹、獅子、魔羯

巨蟹其實喜歡低調的生活，如果對方條件不比自己好，他們會隱性放閃，盡量不讓對方的臉、打扮曝光。

對獅子來說最重要的就是面子，對方一定要是在朋友面前抬的起頭的外貌，如果不是，他們真的很難告訴別人自己有對象，就怕被評論、被說閒話。

魔羯欣賞工作表現好的人，如果對方的能力不夠好、職位不夠厲害，他們可能就會比較低調，怕被人知道了，會被當笑話。

►你沒看錯，契爾氏淡斑精華、金盞花化妝水都打折了！

ET快訊
快訊／焦糖證實確診！　臉書首發聲
大戶賣600張台積電「慘賠9千萬」　網見細節全跪了
快訊／王鏡銘PCR陽性　依政府防疫規範進行隔離
15歲妹上學失蹤　慘遭性侵「淪河中浮屍」
雨區越來越大！週末雨彈轟全台成「紅紫蕃薯」
小女警恍神連撞賓士、特斯拉　林口分局回應了
超傻眼！有人投保11張防疫保單　2張以上高達4成
快訊／今本土+57188！新北19620最多　各縣市分佈曝
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

焦糖證實確診！　「打從心裡感謝台中市政府」

內推面上台積電技術員！行政妹憂負荷不來　網點1關鍵：一定要去

她做快篩整根「被鼻孔吞噬」！網笑「跟吞劍一樣」：高深莫測啊

這些地雷不要踩！那些租房或買中古屋要注意的事

假裝單身有目的？12星座「不願公開」戀情背後真相曝

善耕365 ／越南爸爸臺灣囡仔　跨國婚姻之新手媽咪心路歷程！

疫情破萬求自保！家醫教「上班族防疫」小技巧　處處避開病毒威脅

雨區越來越大！週末雨彈轟全台成「紅紫蕃薯」　半個台灣迎豪雨

考國營10年沒中！姊姊「嫁給國營老公」繼續考　網驚：投資成功

老大關完換老二！二寶媽崩潰「關關復關關」　家長秒懂：真的沒完

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

李瑞鎮當經紀人超混「只想到處吃」　尹汝貞傻眼「幹嘛選他」秒開除XD

695公斤毒品證物一次燒掉　首見判決前提早公開銷燬

61萬網紅「全家6人快篩陽性」 不想群聚PCR被指「隱匿病情」崩潰

北海道柯基出門散步　突後悔...挪起短腿倒車

張杰「沒想過分開住」謝娜害羞了　夫妻倆狂放閃…井柏然要吐惹ＸＤ

焦糖證實確診！　「打從心裡感謝台中市政府」

內推面上台積電技術員！行政妹憂負荷不來　網點1關鍵：一定要去

她做快篩整根「被鼻孔吞噬」！網笑「跟吞劍一樣」：高深莫測啊

這些地雷不要踩！那些租房或買中古屋要注意的事

假裝單身有目的？12星座「不願公開」戀情背後真相曝

善耕365 ／越南爸爸臺灣囡仔　跨國婚姻之新手媽咪心路歷程！

疫情破萬求自保！家醫教「上班族防疫」小技巧　處處避開病毒威脅

雨區越來越大！週末雨彈轟全台成「紅紫蕃薯」　半個台灣迎豪雨

考國營10年沒中！姊姊「嫁給國營老公」繼續考　網驚：投資成功

老大關完換老二！二寶媽崩潰「關關復關關」　家長秒懂：真的沒完

不畏疫情！白沙屯媽祖進香報名達9萬人　苗警公布交通疏導管制措施

越籍太太看不懂中文「王中平排隊PCR幫翻譯」　羅巧倫感動：哥好善良

焦糖證實確診！　「打從心裡感謝台中市政府」

第5波打炒房要來了？　央行：信用管制有精進空間

日賺4千5！陸核酸採樣員超搶手　爽領年終、免費住宿＋旅遊

王鏡銘PCR結果陽性確認　依政府防疫規範進行隔離

汪睡到翻白眼媽湊近自拍　網見「同款白眼」驚呼：果然是親生

曹祐齊準備一軍初登板　老爸曹竣崵特別提點

趙立堅要求美國「認真防疫」　別讓「1億感染」的預言成為現實

柴柴「優雅貓化」淡定趴牆頭　後腳交叉姿勢超專業

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

生活熱門新聞

小四兒確診高燒40.5度　媽自救72小時感動2萬人

快訊／今增8死！本土狂飆5萬7188例、境外增28例

快訊／大雷雨炸3縣市　上班上課注意

公司新人才藝表演「快篩示範」！整個團隊GG了

女大生遠距上課忘關麥！洩洪水聲放送全班

中醫揭這6類人「更該服用清冠一號」　指揮中心回應

連千毅公布小幫手「牙牙小姐」比基尼　竟盜圖最強奶媽

快篩陽去PCR！醫叮囑1句...爸神解讀「還能趴趴走」

今本土+57188！新北19620最多

原估今確診破10萬！陳時中曝「平緩原因」：不會再加嚴管制

快篩陽=確診明啟動　視訊診療程序曝

反對一夫一妻制！最辣國文老師親吐想法

3歲兒快篩陽性　他對媽1句安慰逼哭2萬人

1歲半兒確診高燒40度　父送急診遭批：浪費資源

更多熱門

相關新聞

「水星逆行」又來了　12星座注意事項

「水星逆行」又來了　12星座注意事項

大家聞之色變的「水星逆行」又來了！在本土疫情節節高升同時，2022年第2次水星逆行也將在5月10日開始！「被古典樂耽誤的占星師」林緒煒表示，射手座在水逆期間要慎防交通意外，摩羯座也要小心，勿輕易相信謠言，或使用來路不明的偏方，以免傷身。

「凡事全靠自己」星座Top 3

「凡事全靠自己」星座Top 3

12星座「4徵兆」　把你當備胎

12星座「4徵兆」　把你當備胎

網疑惑8+9外型為何受女生喜歡

網疑惑8+9外型為何受女生喜歡

36歲單親媽0存款　「1條件」網讚爆超強

36歲單親媽0存款　「1條件」網讚爆超強

關鍵字：

星座戀情戀人公開感情

讀者迴響

熱門新聞

小四兒確診高燒40.5度　媽自救72小時感動2萬人

70歲張菲「一劑都不想打」1原因轉念！

「兒童1救命藥」大缺貨！藥局心急：真的叫不到

貴婦奈奈「一家四口」躲藏處曝　傳侵佔國安密帳通緝犯也在這

男星認是更生人「還在假釋期」

快訊／今增8死！本土狂飆5萬7188例、境外增28例

Netflix開鍘寄生用戶！預計「這時間點」就要收費

快訊／大雷雨炸3縣市　上班上課注意

深田恭子「連15小時狂喝酒」被吼分手

爸爸進門2hrs病毒傳全家！1家7口「只有奶奶逃過」

「不知小孩是老公還公公的！」人妻偷吃懷孕了

蠟筆小新免費貼圖來了！　LINE「7組隱藏版貼圖」趕快下載

4P夫妻每晚輪流睡　不知孩子生父是誰

快訊／北韓爆「國家級事件」　全國突封鎖

2親友快篩陰！醫不信「深戳轉5圈」結果秒愣

更多

最夯影音

更多
10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜
騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面