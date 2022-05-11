林為洲考察湖口交流道改建及新增計畫　盼交通部、高公局3年內完工

▲林為洲11日到新竹縣湖口鄉考察。（圖／翻攝自Facebook／立法委員林為洲）

政治中心／台北報導

有意爭取國民黨新竹竹北市長提名的立委林為洲，今（11日）與交通部次長胡湘麟及高公局長趙興華，考察國道1號增設湖口第二交流道，以及湖口交流道改鑽石型交流道。林為洲表示，他特別拜託交通部、高公局，能協助新竹縣府完成湖口交流道計畫改善及道路設計，也希望能在3年內完成湖口交流道的改建及新增計畫。

林為洲11日考察後，透過臉書指出，新竹縣近年城市發展、人口成長皆非常迅速，科學園區、工業園區皆座落於此，而交通是鄉親最在意、最需要解決的問題。

林為洲表示，針對湖口第二交流道新建，新竹縣政府為舒緩湖口交流道，長期的交通問題，特別規劃在國道一號76K處，增設第二交流道，縣府預計總經費17億，中央分擔12億、地方分擔5億。

林為洲說，在他的強力要求下，趙興華承諾經費部分絕對全力支持，另外，他特別要求胡湘麟，5月底高公局需協助新竹縣政府解決技術性問題，必須送進7月的高送公路增設及改善交流道審議委員會，讓此計畫盡快送進交通部審核，以利後續工程發包作業。

另外對於現有湖口交流道改善可行性評估方案，林為洲透露，胡湘麟及趙興華均承諾，只要新竹縣政府完成可行性評估計畫送至高公局審查後，一定儘速進行後續工程發包及動工作業。

林為洲表示，他特別拜託交通部、高公局，能協助新竹縣政府完成湖口交流道計畫改善及道路設計，也希望能在3年內完成湖口交流道的改建及新增計畫，解決新竹鄉親的塞車問題。