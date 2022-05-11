膝關節內微創手術讓O型腿變鉛筆腿　阿北走路不再跛腳

▲▼長安醫院醫師楊志鴻透過膝關節微創手術，讓O型腿變成筆直腿。（圖／長安醫院提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名77歲紀姓阿伯40年前出過車禍造成右小腿骨折，導致關節變形成O型腿，行走不便，加上長期不正確的施力加速雙膝退化，疼痛加劇非常困擾，經鄰居介紹至長安醫院，骨科主任楊志鴻透過微創手術進行關節內同時換膝關節跟矯正微創手術，2個禮拜回診後就不需拐杖且兩腳筆直，直呼現在走路輕鬆太多了。

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紀阿伯說，以前骨科不發達，所以選擇去國術館包紮治療，結果長歪變形了，就這樣一跛一跛的走了40年，近幾年左邊膝蓋也開始疼痛難耐，有時要扶著牆壁才能走的穩，多處諮詢醫師，因治療方式相當繁瑣一直打退堂鼓，直到看到鄰居雙膝治療後效果非常好，最後決定至長安醫院就醫。

楊志鴻表示，透過X光片可以看出病患右下肢O型得很嚴重，之前車禍造成變形，使得走路時都將力量壓在左腳，加速膝蓋磨損退化，最後造成雙膝都退化嚴重，行走都有困難。

常見的矯正骨折方式，是先做關節外矯正，再做關節內的人工關節置換，不但需動二次刀、且耗時長達要1年才能恢復，經討論後決定採取關節內同時換膝關節跟矯正微創手術，不但矯正右下肢變形且不需額外切骨，這需要醫師多年經驗和技術的累積。

紀阿伯手術後5天即出院，2個禮拜後就不需拐杖，追蹤3個月後X光片可以看出紀阿伯已從O型腿變成筆直腿了。

楊志鴻提醒，如果有外傷或車禍後的肢體有不舒服，超過3天以上建議到骨科門診照X光確認，如果骨頭韌帶都沒有問題，正確的恢復過程應該是休息冰敷，後續再門診追蹤，不要去做推拿或是其他的民俗療法，以免造成以後肢體變形。