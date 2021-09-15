中秋未到全家先來烤肉大餐！剩太多隔天加熱再吃　她狂吐險沒命

▲長安醫院肝膽腸胃科醫師許鈺銓呼籲，小心食用隔夜菜，以免感染腸胃炎。（圖／長安醫院提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市60歲林姓家庭主婦和家人開心享用中秋節前的烤肉大餐，結果剩菜太多放進冰箱，隔天加熱再吃，不料出現發燒、腹痛、嘔吐及腹瀉等症狀，經送往長安醫院救治得知感染細菌性急性腸胃炎，肝膽腸胃科醫師許鈺銓表示，急性腸胃炎大多因食材不新鮮或未充分烹煮而感染，輕者腹瀉、想吐、發燒，嚴重時也有致死可能，不可不慎。

下周就是全家一起烤肉的中秋團圓日，但台中市日前卻發生一起差點要人命的案例，林姓婦人因為發燒、腹痛、嘔吐及腹瀉前往長安醫院就醫，許鈺銓檢查發現林女腹部呈現過動性腸鳴音伴隨全腹壓痛、眼窩凹陷且皮膚略呈乾燥，診斷為細菌性腸胃炎伴有脫水現象，經過住院治療，給予靜脈點滴輸注及抗生素，數日後病情好轉已辦理出院。

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原來是3天前，全家人享用烤肉大餐，但因食材太過豐盛吃不完，林女心想別浪費，於是將未吃完的食物冰入冰箱，隔天加熱再吃，沒想到就出現腹痛、腹瀉等症狀，直呼嚇到了，不敢再碰。

許鈺銓解釋，急性腸胃炎大多因食物不新鮮或未充分烹煮而感染，一般分為細菌性及病毒性，病毒性腸胃炎（如諾羅病毒）較為常見，通常1至3天就會改善。細菌性感染（如金黃色葡萄球菌、大腸桿菌等），情況輕者會腹瀉、腹痛、噁心、發燒等情況，嚴重時卻也有致死的可能，民眾千萬不可自行服用藥物，應盡速就醫治療。

許鈺銓也提醒，為了不減少全家烤肉的興致，應注意5點避免因腸胃問題破壞過節氣氛。肉品及海鮮食材解凍暴露於室溫時間不可過久，避免孳生細菌；食材燒烤及烹煮需至全熟再食用；群聚難免傳播各種細菌病毒，建議公筷母匙；烹煮食物及享用食物前勤洗手；當日無法食用完畢之食材不要再冰回冰箱，隔餐食用就算加熱也可能產生細菌。

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