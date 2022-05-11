全球爆348起「不明兒童肝炎」　世衛調查是否與新冠肺炎有關

▲目前在全球共發現348起原因不明的可能肝炎病例。（示意圖／翻攝自pixabay）

文／中央社

世衛今天表示，目前在全球共發現348起原因不明的可能肝炎病例；此外，有關單位正加緊腳步，研究腺病毒和COVID-19感染在其中扮演的潛在角色。

世界衛生組織（WHO）表示，主要假設仍認為這些不明原因肝炎病例與腺病毒有關。

法新社報導，目前已有20個國家通報相關病例，還有來自另外13個國家的70起病例正在等待檢測分類。僅6國通報發現超過5起病例，其中英國通報了160多例。

世衛全球肝炎計畫部門主管伊斯特布洛克（Philippa Easterbrook）在記者會中表示：「過去一週，在進一步調查和工作假設改進方面取得了一些重要進展。」

她表示，英國已持續協調一系列全面性研究，檢視受影響孩童的遺傳學、免疫反應、病毒和進一步的流行病學研究。

世衛4月5日首度獲悉蘇格蘭發現10例起源不明的肝炎病例，患者皆為10歲以下兒童。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）6日表示，正在調查109起這類病例，其中包括5起死亡病例。

伊斯特布洛克說：「目前，主要假設仍認為與腺病毒有關，至於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在其中扮演的角色，也仍被視為重要的考量因素，無論是同時感染或過去曾染疫。」

她補充說，過去一週的進一步篩檢證實，約有7成病例的腺病毒檢測呈陽性，而常見的腺病毒亞型如41型一般與胃腸炎有關。

此外，研究顯示，約有18%病例檢出對COVID-19呈陽性反應。

伊斯特布洛克說：「下週的研究重點是針對曾暴露及感染COVID-19的患者進行血清檢測。」