新增8死「3人家中昏迷、死後確診」　羅一鈞提醒：長者病情變化快速

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行情指揮中心今（11）日公布新增8例死亡個案，都是超過60歲以上長者，值得注意的是，有3人在家中昏迷或意識不清，緊急送醫急救無效，死後才確認陽性確診。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞提醒，年長者病情變化比較快速，提醒家中有年長者要注意可能感染後急遽惡化情況。

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指揮官陳時中表示，今年國內累積本土病例42萬1703 人，當中有42萬0809人為輕症，輕症比例99.7%，中重症累積894例，當中748人中症、146人重症；重症中有98死。今日新增69例中重症，包括中症60人、重症9人。新增重症中有8人死亡。

▲5/11新冠確診者中、重症分析。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增8例本土病例死亡個案，為2例男性、6例女性，年齡介於60多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、6例具慢性病史、5例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月30日至5月9日，死亡日期介於5月2日至5月8日。

羅一鈞說明，死亡個案當中3人是家中昏迷意識不清，發病當天送醫，病情惡化死亡，後續採檢陽性，有稍微看到這種情況。羅一鈞提醒，老人家有可能病情比較快速變化，要提醒民眾注意家中老人家症狀變化，有人確診居家也要多注意臥床老人，可能感染後比較急速惡化。

至於新增重症治療個案，羅一鈞表示，有1人僅40歲多歲較年輕，糖尿病病史，住院原因是糖尿病本身酮酸中毒，合併呼吸衰竭。

▲本土病例分析。（圖／指揮中心提供）