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「宣傳車擴音」干擾院長採訪、擋總統車隊　警破窗強制驅離3傷

▲▼世客博世界館開工 毛嘉慶宣傳車擋道、擴音干擾遭強制帶離。（圖／翻攝自毛嘉慶臉書）

▲市議員參選人宣傳車干擾院長、阻礙總統車隊，警方強制驅離，爆發肢體衝突。（圖／翻攝自毛嘉慶臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

桃園市2023世界客家博覽會世界館10日上午舉行動工典禮，行政院長蘇貞昌出席並接受媒體聯訪時，被無黨籍桃園市議員參選人毛嘉慶以宣傳車廣播干擾。警方多次勸阻未果，加上總統蔡英文車隊即將抵達，最後依特種勤務條例規定，對毛嘉慶實施清場驅離，雙方發生激烈肢體衝突，造成3人受傷。

桃園市政府即將舉辦「2023世界客家博覽會」，其中世界館10日上午在中壢區舉辦開工典禮，過程中毛嘉慶在隔街以宣傳車一邊靠近一邊大聲放出「前瞻預算淪為綁樁圖利選舉經費」等宣傳，讓現場正在接受媒體聯訪的蘇貞昌嚴重受到干擾，造成採訪草草結束。

由於當時總統蔡英文車隊即將抵達，毛嘉慶的宣傳車又太過接近車道，引起現場特勤及員警緊張。警方經多次規勸離開未果後，為避免影響總統車隊行進，才決定實施清場驅離，透過破窗、優勢警力壓制等方式，驅離該宣傳車，雙方因此發生激烈肢體衝突，共造成2名警員、1名毛嘉慶助理受傷。

警方事後請毛嘉慶等3人到派出所配合調查說明，訊後將3人依違反《社會秩序維護法》罪嫌函送桃園地院裁處，另外宣傳車紅線違停部分，另依《道路交通管理處罰條例》逕行舉發。

▲▼世客博世界館開工 毛嘉慶宣傳車擋道、擴音干擾遭強制帶離。（圖／翻攝自毛嘉慶臉書）

▲警方破窗驅離宣傳車。（圖／翻攝自毛嘉慶臉書）

毛嘉慶事後表示，他是去陳情不是抗議，陳情在選舉年用前瞻預算舉債辦客博會對不起百姓，認為這些錢可供全市中小學整年的營養午餐，不應該這樣亂花錢，而他的宣傳車當時並不在管制區，警察在沒舉牌、沒說明的情況，就破窗要驅趕人，甚至動手拉扯打人，造成他的助理受傷。

他也在臉書PO出衝突的影片，並寫下「陳情舉債的前瞻預算，淪為綁樁圖利選舉經費，蔡總統、蘇院長、鄭市長直接派刑警砸車打人」、「這是二十一世紀的今天上午，我真不知他們是在保護金正恩還是誰」，引發網友討論。

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