居家照護5天沒領到口服藥「喊要國賠」　陳時中：這樣講法不對

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

根據居家照護相關規範，民眾可透過App進行抗病毒藥物配送。不過因口服藥物應於5天內服用，有記者詢問，若符合用藥條件高風險病人行政流程不順，沒在5日內得到藥物，國家是否會進行賠償？對此指揮中心指揮官陳時中表示，國家不會進行賠償，「好像你感冒馬上吃要抗生素沒吃，國家要不要賠？這樣講法不對。」

陳時中直言，「國家不會進行賠償，你把這事情想得太大了」，他解釋，並不是說5天內吃就會好、5天沒吃就會怎樣，這只是建議，病毒若未達到高峰，照此天數吃，相對能讓病毒複製能力降低。

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陳時中也比喻，拿不到口服藥就要國賠，就好比民眾感冒未即時吃抗生素便要求國賠一樣，「這樣講法不對，藥品是盡可能有效時間內使用，但無法強制怎麼用。」

醫療應變組副組長羅一鈞指出，地方居家照護團隊已經成形，運作也蠻順暢，昨日一口氣開出800份口服藥物也幾乎由各縣市居家照護醫療團隊或責任醫院開立，「這是因該責任區病人，各縣市最清楚，做初次評估重症風險因子再開藥，搭配社區送藥系統，調劑跟送藥。」

羅一鈞表示，健康益友App目前也在著手成立新框框，「現在看到App有好幾個框框，其中有清冠一號門診，未來會有與抗病毒藥物有關的平台會在那邊形成」，目前正招募相關醫院診所加入，目前而言，可等到衛生局派案將民眾列入居家照護體系中，或者如亞東醫院，自行檢驗PCR陽性後，會發簡訊通知民眾加入照護團隊，可先諮詢開立口服抗病毒藥物。