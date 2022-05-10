台南市2022年災害防救演習綜合實作　直升機也出動

▲台南市2022年災害防救演習，於10日在仁德區崑崙路段、西安宮及台南都會公園辦理綜合實作及收容處所演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市2022年災害防救演習，於10日在仁德區崑崙路段、西安宮及台南都會公園辦理綜合實作及收容處所演練，計有「車禍救助及化學槽車翻覆氣體外洩搶救」、「疏散撤離及就地避難演練」、「收容處所開設及防疫演練」、「成立災害應變前進指揮所及國軍、中央災害應變協調所」等演練項目。

此外，演習亦擇定毒災擴散下風處德南國小及尚美老人養護中心，分別於4月27日上午及下午採無預警方式辦理應變動員演練，動員參演各式人車計102車1580人及直升機1架次。

演練指揮官由市長黃偉哲擔任，除市府團隊另有奇美公司、國軍、內政部空中勤務總隊、環保署南區環境事故專業技術小組、高雄市消防局、屏東縣消防局、毒災聯防業者、二行里、文賢里社區組織、尚美老人養護、德南國小等單位共同參演。

演習中央指導官由行政院沈榮津副院長擔任，出席人員有環保署沈副署長、化學局謝局長、行政院災防辦公室吳主任、內政部陳次長、第四作戰區指揮部楊中將、中央各部會演習評核官，觀摩人員有參演各局處單位首長、各區區長、專家學者及其他外縣市人員超過200餘人。

演習兵棋推演於嘉南藥理大學大禮堂進行，採無腳本方式參考台南市災害潛勢風險分析與歷史案例想定複合式推演狀況，進行沙盤推演與討論，本府各局處進行跨局處戰術研討以貼近實際；同時邀請仁德區養護中心、國小、幼兒園等弱勢族群共同參與兵棋推演，以深入鄰里社區防災量能，啟動自主防災社區之應變量能。

實兵演習於仁德區崑崙路以封閉道路進行實地、實物、實作方式進行演練，以驗證上午兵棋推演情境想定各項狀況，其中化學槽車翻覆採「不壓縮時序」原則，演練降溫、止漏、移槽、扶正等作業，同時結合高空砲塔車、救災機器人及UAV無人機協助救災。重大車禍演練則結合消防局CCIO現場救災指揮架構及大量傷病患緊急醫療救護與直升機傷患後送作業。此外，演習想定毒性化學氣體擴散，下風處利用空氣微型感測器監測空氣品質、運用ALOHA科技模擬分析擴散範圍、結合毒性化學災害潛勢區域發佈告警細胞廣播服務(CBS)簡訊等措施。

為呈現重大災害事故時中央與地方溝通協調能力，實兵演練首次結合市府前進指揮所、中央前進協調所及國軍指揮站演練「重大災害事故現場人命救助協調聯繫平台」，並協調環保署支援衛星通訊指揮車、國軍三九化兵群支援核生化偵檢車及消防局支援救災指揮通信平臺車，模擬現場災情看板及實況轉播，最後由本府新聞處發布新聞，完整呈現市府前進指揮所於重大災難現場之因應作為，與中央與地方支援合作機制，共同完成重大災害搶救任務。