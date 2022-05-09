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新北市首度公布酒駕累犯　照片、姓名上網全都露

▲▼新北市首度公布酒駕累犯姓名照片 。（圖／翻攝自新北市裁決處）

▲新北市首度公布酒駕累犯姓名照片 。（圖／翻攝自新北市裁決處，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市交通事件裁決處依據酒駕新法規定，今（9日）於裁決處官網上首次公告1名酒駕累犯者姓名、照片及違規事實等，藉以警惕酒駕累犯，進而遏止酒駕行為再次發生。

裁決處指出，2022年3月31日酒駕新法上路，針對屢次酒駕或拒測違規再犯者，自2019年7月1日起算，在10年內第2次累犯，除了現行的加重罰鍰、吊銷駕駛執照及道安講習等處分外，並得公布酒駕累犯的姓名、照片及違法事實。

▲▼新北市首度公布酒駕累犯姓名照片 。（圖／翻攝自新北市裁決處）

裁決處表示，今天首次公告酒駕累犯名單有1名，邱姓男子在2019年9月26日第1次酒駕，又於2022年3月31日第2次酒駕被警方攔下開單，裁決處已於官網(https://www.tad.ntpc.gov.tw/Drunk_Drivers.aspx)設立酒駕及拒測累犯公布專區，公告內容依中央規定，裁決確定後即公布汽機車駕駛人姓名、照片及違規事實等相關資訊。

裁決處處長李忠台表示，酒駕新法除明定主管機關得公布10年內第2次酒駕累犯者姓名、照片和違規事實之外，同行者連坐處分最高新臺幣1萬5,000元罰鍰；因此籲請切記「喝酒不開車，開車不喝酒」，勿心存僥倖駕車上路，找代駕服務或搭乘大眾運輸，以免觸犯法律而受罰，嚴重還會發生交通意外而遺憾終身。

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