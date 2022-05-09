揪45人投資海外基金1.9億　美證交會發警示慘了！他自首下場曝

▲黃姓男子無照卻代銷海外基金，帶著同學投入1.9億後發現標的遭SEC警示可能是詐欺。（圖／unsplash）

記者劉昌松／台北報導

黃姓男子因為善於海外投資，也會把自己覺得不錯的標的介紹給同學，但他從2006年起，介紹的2檔海外基金，突然被美國證券交易委員會列入風險名單，黃男驚覺可能害同學被詐騙，趕緊向檢察官自首，總計45名同學朋友，已陸續投入約1.9億元，台北地檢署調查後，9日依違反《證券投資信託及顧問法》、《公司法》等罪，將黃男提起公訴。

據了解，黃男本身在英屬維京群島設有公司，平常自己就利用這個境外公司再投資海外事業，且不吝嗇和人分享自己的投資數，同學們也看他投資有成，所以如果黃男友介紹，同學們就會跟進，2006年到2009年間，黃男介紹大家一檔K1 Global Fund，2014年到2019年底，再介紹了另一檔TCA Global Credit Fund。

沒想到這兩檔一開始都讓黃男和同學覺得有賺頭的基金，後來都被美國證券交易委員會(SEC)警示可能涉及詐騙，黃男自覺有錯，向檢察官自首，坦承自己並沒有在台銷售海外基金的資格，但同學們已經陸續聽他的建議，投資美金646萬多元，約合台幣1.9億元，台北地檢署調查後，依未經核准受託代銷海外基金，以及海外公司違法在台招攬投資等罪起訴黃男。