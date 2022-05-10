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北京日增本土74例！順義區爆銀行群聚感染　全區連三日核酸篩查

▲北京,前門大街,西城區核酸檢測點。（圖／CFP）

▲北京疫情升溫。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

北京市衛健委10日通報，新增61例本土確診病例（含1例5月7日、2例5月8日診斷的無症狀感染者轉確診病例）和13例無症狀感染者，合計74例。北京市政府新聞發言人徐和建9日強調，北京疫情仍處在高位平台期，順義區突發群聚性疫情，全區自8日起連續3日開展三輪核酸篩查，管控措施升級。

北京市疾控中心副主任龐星火9日在記者會上表示，北京市自8日下午3時至9日下午3時，新增50例本土感染者，再多5個地區升為中風險地區。北京市社會面疫情傳播鏈依然未阻斷，新發的社會面群聚疫情是當前疫情防控最大風險。

龐星火指出，新增的感染者中包括一例順義區群集疫情，主要涉及順義區農商銀行數據中心。截至目前，順義區農商銀行數據中心報告21例感染者，包括17名工作人員、其家庭成員4名；涉及6個區，順義區10例，海淀區5例，豐台區3例，朝陽區、通州區、昌平區各1例。

她表示，該疫情是社會面零星隱匿傳染源導致的群聚性疫情，規模較大，感染者分布範圍較廣，增加該市疫情發展形勢的不確定性。4月22日至5月9日下午3時，北京市累計報告777例新冠感染者，涉及15個區。

徐和建指出，順義區全區開展核酸篩查，提級管控措施，採取居家辦公模式或點對點閉環管理，調整公共交通運營，減少人員流動。目前，北京的重點涉疫區和重點街鄉鎮繼續組織好新一輪核酸篩查，堅持重點篩查與常態化篩查相結合，盡快擴大核酸檢測能力。

順義區政府發言人張艷林表示，順義區對北京農商銀行數據中心陽性檢測人員，以及同樓層工作人員涉及的14個社區村進行臨時管控，並根據核酸檢測結果進一步劃定封控區、管控區範圍。

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